Atp Miami - Ecco quando esordiranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: le date

© Clive Brunskill/Getty Images

È scattato ufficialmente il Master 1000 di Miami con lo svolgimento dei primi turni. Il calendario delle partite di mercoledì ha praticamente ufficializzato e stabilito i giorni in cui debutteranno anche i Big e tutte le teste di serie del tabellone principale, che entreranno in azione dal secondo round.

Nel circuito maschile la precedenza è stata data alla parte bassa del main draw: questo permetterà a Jannik Sinner di esordire prima del rivale numero uno per il titolo Carlos Alcaraz. L'attesa prima partita dell'altoatesino è in programma nella giornata di venerdì 22 marzo e sarà un derby italiano con il connazionale Andrea Vavassori, che ha superato le qualificazioni e battuto Pedro Cachin.

Insieme all'azzurro, scenderanno in campo Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas ma anche, per quanto riguarda il tennis femminile, Iga Swiatek (di scena contro l'azzurra Camila Giorgi), Coco Gauff, Jessica Pegula e Ons Jabeur.

Per altri l'incontro inaugurale nella competizione della Florida si terrà sabato. È il caso di Carlos Alcaraz, vincitore del Master 1000 di Indian Wells, che ha ora in mente l'ambizioso obiettivo di conquistare il Sunshine Double.

Lo stesso vale per Alexander Zverev, Holger Rune e Grigor Dimitrov.

Wednesday:

Osaka

Kerber vs. Stephens

Berrettini vs. Murray



Thursday:

Sabalenka vs. Badosa

Rybakina

Ostapenko

Wozniacki

Sakkari

Zheng

Nishikori

Auger-Aliassime



Friday:

Sinner

Medvedev

Rublev

Tsitsipas

Fritz

Ruud

Swiatek

Gauff

Pegula

Jabeur



Saturday:

Alcaraz

Zverev

Rune

Dimitrov… — José Morgado (@josemorgado) March 20, 2024