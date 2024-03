Becker: "Bello vedere Alcaraz e Sinner darsi battaglia per il ruolo di numero uno"

© Clive Brunskill/Getty Images

Dopo le sconfitte subite a Miami e a Pechino, Carlos Alcaraz si è preso la sua personale rivincita nei confronti di Jannik Sinner battendolo per il secondo anno consecutivo nella semifinale del BNP Paribas Open. Lo spagnolo si è ritrovato proprio a Indian Wells, dove è diventato il primo tennista in grado di difendere il titolo da Novak Djokovic nel 2016.

Solo Alcaraz e Rafael Nadal hanno conquistato cinque o più Masters 1000 in carriera prima di compiere 21 anni. Il 20enne ha pareggiato i conti nel computo degli scontri diretti disputati contro Sinner( 4-4) nel circuito maggiore ed espresso un chiaro desiderio in vista del Miami Open: sfidare l'altoatesino in finale.

"Un anno fa ho giocato la semifinale contro Jannik qui e a Miami. Mi piace moltissimo giocare contro di lui e spero che ci affronteremo anche a Miami in finale" . Il forfait di Novak Djokovic ha infatti reso possibile un incontro tra i due solo nell'ultimo atto del secondo 1000 della stagione.

Alcaraz popola la parte alta del tabellone insieme a Hubert Hurkacz, Alexander Zverev e Holger Rune; Sinner quella bassa: la stessa di Andrey Rublev, Casper Ruud e del campione in carica Daniil Medvedev.

Becker si esprime sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz: le parole dell'ex tennista tedesco

Ai microfoni di Sky Sport, Boris Becker si è soffermato proprio sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz.

“Penso sia bello vedere due ragazzi di 22 e 20 anni darsi battaglia per il ruolo di numero uno del ranking mondiale. Credo che Alcaraz stia tornando al top della forma. Sinner ha vinto tutto dall’Australia a Rotterdam e adesso è il turno di Alcaraz.

Nel tennis non ti devi mai fermare, devi migliorare sempre. Quando vinci un paio di tornei, gli altri studiano il tuo gioco e poi puoi perdere, è una cosa normale” , ha spiegato il sei volte campione Slam.