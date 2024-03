Atp Miami - Ecco il cammino di Jannik Sinner: le insidie non mancano

© Matthew Stockman/Getty Images

La testa è già proiettata al Miami Open, torneo molto speciale per aver raggiunto l'atto conclusivo già due volte nel corso della sua carriera. Jannik Sinner è già pronto a tornare in campo dopo aver perso la prima partita della stagione a Indian Wells per mano di Carlos Alcaraz (poi vincitore della competizione).

I Big torneranno tutti a giocare in un nuovo evento targato Master 1000, questa volta in Florida. Un posto con ricordi splendidi per l'altoatesino, in finale nel 2021 e nel 2023: in quest'edizione proverà a fare ancora meglio e a portare il trofeo più importante a casa.

Il tabellone di Jannik Sinner nel dettaglio

L'azzurro è stato più fortunato rispetto al suo principale avversario per il titolo, che nella parte alta ha trovato più ostacoli potenzialmente pericolosi.

Il talentuoso 22enne salterà naturalmente il primo turno per essere una delle 32 teste di serie della manifestazione. A seguire la sfida contro l'argentino Pedro Cachin (ancora a secco di vittorie in questo 2024) o un tennista proveniente dalle qualificazioni.

Nel terzo round potrebbe ritrovare l'olandese Tallon Griekspoor, battuto già a Rotterdam, o il giovanissimo statunitense Alex Michelsen. Agli ottavi ci sarà probabilmente un americano, tra Tommy Paul (semifinalista a Indian Wells) o Frances Tiafoe.

Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas si sono ritrovati nuovamente nello spot dell'italiano e avranno l'opportunità di incrociarlo ai quarti. In semifinale si attende la sfida con il russo Daniil Medvedev per approdare in finale.

Arriverà subito il remake del match disputato in California? I fan non aspettano altro ma Sinner, così come Alcaraz, dovranno pensare partita dopo partita e non sottovalutare alcun tennista.