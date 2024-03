Bertolucci: "La rivalità tra Jannik Sinner ed Alcaraz segnerà il prossimo decennio"

© Matthew Stockman/Getty Images

Nessuno a questo punto se lo aspettava, ma era lecito capire che prima o poi sarebbe successo. Jannik Sinner ha subito la prima sconfitta del 2024, un'annata finora magica per lui e per i colori italiani ma la sconfitta prima o poi doveva capitare, soprattutto nel tennis.

È arrivata in maniera dolorosa, in rimonta da parte dell'avversario, il più atteso e il grande rivale Carlos Alcaraz. Sulle colonne della Gazzetta dello Sport l'ex tennista Paolo Bertolucci ha commentato il ko dell'azzurro, un risultato che in parte gli addetti ai lavori non si aspettavano.

Bertolucci però ha subito chiarito: "Il ko e il mancato sorpasso nel ranking non sminuisce ciò che Jannik ha fatto negli ultimi sei mesi e il suo status ormai di campione conclamato e punto di riferimento nel circuito per i prossimi dieci anni".

Bertolucci ha sottolineato che saranno proprio Sinner ed Alcaraz i protagonisti del tennis dei prossimi anni e ha confermato un'ovvietà: "La sconfitta contro Alcaraz testimonia che Sinner deve ancora migliorare alcuni aspetti del suo gioco, ma è anche normale per un ragazzo che ancora deve compiere 23 anni.

L'azzurro deve trovare un servizio più incisivo, una crescita sul top spin esasperato degli avversari e infine una crescita fisica da completare". Già ora però Jannik resta uno dei tennisti più temibili all&interno del circuito e Bertolucci sentenzia: "Sarà la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a segnare il prossimo decennio, con magari qualche inserimento di altri giovani come Rune e Shelton".

Si partirà nuovamente con questa sfida già a Miami dove non ci sarà il numero uno Novak Djokovic e dove i due potranno affrontarsi eventualmente solo in finale. Sinner ricordiamo difende i punti della finale dello scorso anno e non vuole perdere terreno in classifica da Alcaraz e appunto dal numero uno Novak Djokovic.

Un ultimo aspetto a favore di Sinner: "A Miami i campi sono più veloci e l'umidità può rendere le palle più pesanti, tutti punti a favore di Sinner e ciò avrà un peso specifico".