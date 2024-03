La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è già nella storia: ecco il motivo

© Matthew Stockman/Getty Images

Carlos Alcaraz ha interrotto ieri una delle strisce di vittorie più lunghe che abbia mai fatto un tennista negli ultimi anni. Ben 19 partite dopo Jannik Sinner ha conosciuto una sconfitta. L’ultima risaliva addirittura al 2023, quando alle Atp Finals Novak Djokovic lo superò, conquistando il suo settimo titolo.

La rivalità tra i due tennisti è arrivata già al suo ottavo capitolo. Vincendo ieri lo spagnolo ha portato il bilancio dei precedenti in perfetta parità. 4 pari. Spulciando la storia di questo meraviglioso sport, possiamo notare come in pochi abbiano maturato alla loro età (20 Alcaraz, 22 Sinner), un già cospicuo numero di partite giocate tra loro.

Jannik e Carlos si aggiungono così ad una lista privilegiata di rivalità tennistiche tra giocatori che si sono affrontati otto volte prima di raggiungere i 23 anni. Nadal-Djokovic, Nadal-Murray, Federer-Hewitt, Federer-Roddick e Safin-Hewitt.

📊 Ils se sont affrontés au moins 8 fois sur le circuit principal avant de fêter leurs 23 ans (XXIème siècle) :

▪️ Safin 🇷🇺 & Hewitt 🇦🇺

▪️ Federer 🇨🇭 & Hewitt 🇦🇺

▪️ Federer 🇨🇭 & Roddick 🇺🇸

▪️ Nadal 🇪🇸 & Djokovic 🇷🇸

▪️ Nadal 🇪🇸 & Murray 🇬🇧

🆕 Sinner 🇮🇹 & Alcaraz 🇪🇸 pic.twitter.com/dJ3pCK61nb — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 16, 2024

Stampa spagnola in festa dopo la vittoria di Alcaraz

La vittoria dello spagnolo è stata celebrata con grande enfasi nel suo paese.

I giornali hanno riconosciuto la grandezza del murciano, titolando così la sua impresa: "Alcaraz è il migliore al mondo. Lo ha dimostrato nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e ha messo fine all'imbattibilità di Sinner, con una sequenza di 19-0", ha scritto Marca.

"Monumentale rimonta di Alcaraz che ridimensiona l'imbattuto Sinner e accede alla finale" , ha invece titolato Mundo Deportivo. As invece: “Alcaraz diventa enorme a Indian Wells. Ha aggiustato brillantemente il suo tennis a metà partita per battere Sinner".