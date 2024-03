Stampa spagnola celebra Alcaraz: "E' lui il migliore al mondo, non Sinner"

© Matthew Stockman/Getty Images

E’ stata interrotta ieri la lunga striscia di vittorie di Jannik Sinner, che nel 2024 non aveva ancora mai perso. Carlos Alcaraz, suo storico rimane, così come successo lo scorso anno, ha estromesso l’azzurro dalle semifinali di Indian Wells, portando il bilancio dei precedenti in perfetta parità (4 pari).

Il match tra il numero due e numero tre del ranking era decisamente il più atteso dal pubblico e dai media, soprattutto dopo l’uscita di Novak Djokovic. E’ innegabile che la luce dei riflettori sia posata in questo momento tutta su di loro, la cui rivalità è accesissima, ma comunque sana e portatrice di valori come l’amicizia e il fair play.

La vittoria dello spagnolo è stata celebrata con grande enfasi nel suo paese. I giornali hanno riconosciuto la grandezza del murciano, titolando così la sua impresa: "Alcaraz è il migliore al mondo. Lo ha dimostrato nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e ha messo fine all'imbattibilità di Sinner, con una sequenza di 19-0", ha scritto Marca.

"Monumentale rimonta di Alcaraz che ridimensiona l'imbattuto Sinner e accede alla finale" , ha invece titolato Mundo Deportivo. As invece: “Alcaraz diventa enorme a Indian Wells. Ha aggiustato brillantemente il suo tennis a metà partita per battere Sinner".

"Porre fine alla sua striscia di vittorie è incredibile per me"

"Sono davvero felice di aver raggiunto un'altra finale, significa molto per me giocare ad un livello così alto. Quella con Jannik è una bella rivalità e porre fine ad una striscia di vittorie come la sua è incredibile per me", ha detto Alcaraz in conferenza dopo il match. "Ogni volta che affronto Jannik mi innervosisco, questo è certo.Devo giocare al 100 % se voglio batterlo, ma non pensavo al fatto che ero dietro nei precedenti.

Ora siamo alla pari e quindi non dovrò pensare a questo. Ogni volta che affronto Jannik penso che sia ad una lotta incredibile, è fantastico che il pubblico si diverta con noi", ha concluso.