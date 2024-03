Jannik Sinner: "Una sconfitta difficile da digerire. Gomito? Ho sentito qualcosa"

© Clive Brunskill/Getty Images

"Ha cambiato alcune cose tatticamente e dovrò analizzarle per migliorare e provare a batterlo di nuovo" . Nemmeno il tempo di uscire dal campo che Jannik Sinner ha iniziato a pensare subito alla prossima volta in cui troverà dall'altra parte della rete Carlos Alcaraz.

È proprio questa mentalità a rendere l'altoatesino un tennista e una persona speciale, perché l'obiettivo è sempre cercare di migliorare per alzare il livello e continuare a fare la storia. Sinner ha subito la prima sconfitta stagionale nella sfida valida per l'accesso in finale al BNP Paribas Open: a interrompere la sua striscia di 19 vittorie consecutive ci ha pensato Alcaraz.

Lo spagnolo è stato bravo a reagire dopo aver raccolto un solo game nel primo set e ha posto fine all'imbattibilità di Sinner nel 2024 con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2.

Jannik Sinner: "Una sconfitta difficile da digerire"

“Sicuramente non è il finale che volevo, ma giocare contro di lui è sempre dura.

Ho provato a giocare un buon tennis, cosa che ho fatto soprattutto nel primo set. Poi ho commesso un paio di errori e l’inerzia è cambiata. Lui ha alzato il livello. È dura da digerire, ma nei prossimi giorni capirò se starò bene fisicamente per il torneo di Miami.

Sono davvero felice per Carlos, perché è un grande giocatore e un bravo ragazzo" , ha detto Sinner in conferenza stampa prima di rispondere alla domanda sulla fine dell'imbattibilità in stagione. "Non ci penso molto.

Ho mantenuto un atteggiamento positivo durante questa serie di vittorie, ma anche ora dopo avere perso in semifinale a Indian Wells. Sono già concentrato sul mio prossimo torneo. Sono grato per quello che sto facendo. Ci sono occasioni in cui vinci e altre in cui perdi.

La cosa più importante è dare il 100% . Mi piacciono queste partite” . Sinner ha infine fornito alcune indicazioni sul fastidio al gomito provato dopo una sfortunata caduta. "Al momento sento di tutto sul mio corpo( ride, ndr) .

Ma è normale, fa parte dello sport e devi accettarlo. Ho avuto qualche problema - piccoli problemi - ma tutto è andato bene fino al terzo set. Quando sono caduto, ho sentito qualcosa al gomito perché ci sono caduto sopra.

Dopo ho avuto difficoltà a servire. Lui, ovviamente, ha reso tutto più difficile perché ti mette molta pressione. Ha cambiato alcune cose tatticamente e dovrò analizzarle per migliorare e provare a batterlo di nuovo" .