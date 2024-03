© Graham Denholm/Getty Images

Manca sempre meno all'ottavo capitolo della rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Oltre alla finale del Masters 1000 di Indian Wells, l'italiano e lo spagnolo si contenderanno anche la seconda posizione del ranking mondiale questa sera.

Alcaraz potrebbe confermare la sua classifica battendo Sinner, ma l'altoatesino è intenzionato a effettuare il sorpasso per avvicinarsi sempre di più all'obiettivo numero uno. Un obiettivo che insegue comunque senza alcuna fretta come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il suo preparatore atletico Umberto Ferrara.

Il match tra Alcaraz e Sinner si disputerà sullo Stadium 1 del BNP Paribas Open alle ore 21:30 italiane e sarà trasmesso su Sky Sport Tennis.

Umberto Ferrara: "Jannik Sinner può diventare numero uno, ma non abbiamo fretta"

“È un ragazzo fuori dal normale, straordinario.

Noi che abbiamo la fortuna di lavorare con lui tutti i giorni, percepiamo questa cosa. È un piacere stare con lui. È una persona a cui piace scherzare e divertirsi in maniera semplice. Questo è un aspetto che non viene evidenziato in campo, ma è una persona molto divertente" , ha detto Ferrara.

"Numero uno? È una cosa a cui non pensiamo. Non ne parliamo neanche, come la vittoria Slam. Noi eravamo convinti che avrebbe vinto un Major prima o poi, perché fa parte proprio del processo di crescita di Jannik.

Penso che possa diventare numero uno, ma potrebbe accadere anche tra un anno. Nessuno di noi ha fretta" . Ferrara si è infine soffermato sull'amore che i fan provano nei confronti di Sinner. "Jannik è in grado di comunicare positività.

Viene percepita come una persona positiva, e le persone lo apprezzano per questa sua onestà e spontaneità” .