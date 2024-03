Navratilova sulla rivalità tra Alcaraz e Sinner: "Lui al suo meglio è il più forte"

© Sarah Stier/Getty Images

Non sarà una semplice semifinale a Indian Wells, quella che andrà in scena stasera tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma l’ottavo capitolo di una sfida che vedremo, tante, tantissime altre volte in futuro.

I due tennisti si contenderanno il secondo posto del ranking mondiale, ma avranno anche tante risposte sul loro livello di gioco. Lo spagnolo, che attualmente è il solo alle spalle di Novak Djokovic, non ha altro risultato che la vittoria, per mantenerlo.

L’azzurro invece, autore di un’incredibile scalata negli ultimi mesi, potrebbe concretamente salire un un ulteriore gradino verso l’obiettivo più grande che ogni tennista sogna quando inizia la carriera, il primo posto.

L’italiano, arrivato a 16 vittorie consecutive in questo suo impressionante inizio di stagione, vuole confermarsi anche con il suo più grande rivale, che lo scorso anno lo estromise dal torneo in California proprio in semifinale.

L’enfant prodige spagnolo, tornato a grandi livelli dopo un periodo prolungato di appannamento, post Wimbledon, vuole tornare sulla cresta dell’onda, ma per farlo dovrà necessariamente abbattere il muro eretto da Jannik, che al momento pare quasi inscalfibile.

Il pronostico di Martina Navratilova

Fino a qualche mese fa, in pochi avrebbero avuto dubbi su chi fosse il favorito di questa sfida, ora invece, alla luce di quanto elencato, sembra esserci un grande equilibrio, e non è facile sbilanciarsi su chi possa vincere.

Martina Navratilova, ex campionessa slam, ha provato a dire la sua ai microfoni di Tennis Channel: “È un 50-50. Ma credo che Carlos Alcaraz, al suo meglio, sia migliore di chiunque altro, compresi Sinner e Djokovic.

Le sue armi sono un po' più importanti. Ma Sinner è un po' più solido, con un gioco un po' meno rischioso. . Forse Sinner vince tre volte su cinque in questo momento, ma al suo meglio prevale Alcaraz”, ha concluso.