Volandri: "Sinner è migliorato rispetto all'Australia. Con Alcaraz una rivalità sana"

Poche ore e si disputerà una delle sfide più attese dell'anno, la semifinale di Indian Wells tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Parliamo dei due giovani più interessanti del panorama mondiale, coloro che ormai secondo tutti sono attesi per prendere l'eredità dei Big Three.

Da un lato il campione in carica Carlos Alcaraz e dall'altro invece Jannik Sinner, imbattuto in questa stagione e tennista che con una vittoria raggiungerebbe il secondo posto nel ranking Atp, firmando il sorpasso. Il capitano dell'Italia Filippo Volandri ha parlato di questo match ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha esaltato così Jannik: "Se possibile Sinner è addirittura migliorato rispetto l'Australia, è migliorato negli scambi e ha controllo totale di questi e delle emozioni, inoltre ormai è un maestro nel gestire le tattiche migliori".

Non poteva mancare appunto un commento sulla super sfida con Alcaraz e Volandri ha chiarito: "L'obiettivo degli avversari sarà quello di evitare il controllo degli scambi di Sinner perché altrimenti ti travolge con il ritmo infernale.

Carlos può essere molto aggressivo da fondo ma può anche spezzare ritmo con variazioni come la pall corta. Sappiamo che Carlos è un campione ma per battere questo Sinner deve essere perfetto". E riguardo alla crescita di Alcaraz nelle ultime sfide: "È stato più coerente nelle scelte tattiche, non gli succedeva da tempo.

Ha avuto una piccola crisi ma qui si è messo ad analizzare ogni piccolo dettaglio, qualità che appartengono solo ai campioni veri. Sinner può gestire comunque alla perfezione i game di risposta degli avversari, può gestire ogni momento e soprattutto è cresciuto molto al servizio".

Il torneo ha celebrato il loro match, Volandri ha concluso: "Giusto così, è una rivalità sana tra due ragazzi fortissimi e che si rispettano. I numeri di Alcaraz all'inizio hanno fatto da stimolo per la crescita di Sinner mentre ora i risultati di Jannik stanno togliendo pressione a Carlos".