Mouratoglou: "Per il momento Jannik Sinner e Novak Djokovic sono i migliori al mondo"

Patrick Mouratoglou è uno di quei personaggi del mondo del tennis che, in un modo o in un altro, fa parlare di sé. Che sia per le sue collaborazioni da coach con alcuni tra i migliori tennisti al mondo, che sia per la vicenda della squalifica di Simona Halep che l’ha visto coinvolto, o ancora per la sua fiorente e rinomata academy, l’allenatore francese negli ultimi anni ha rappresentato una costante nel panorama tennistico mondiale.

Ultimo die progetti vincenti del transalpino l’Ultimate Tennis Showdown, un circuito di tornei professionisti con regole che lo rendono spettacolare e attrattivo. In una recente intervista della Gazzetta dello sport, Mouratoglou ha parlato di questa competizione, aggiungendo poi un paragone tra Holger Rune, di cui è allenatore, e Jannik Sinner.

Le parole di Patrick Mouratoglou

Il coach francese ha spiegato le ragioni della nascita del format UTS, avviato nel 2020. “UTS ha l’obiettivo di avvicinare un altro pubblico al nostro sport. Le giovani generazioni sono abituate ai videogame, alla velocità.

Nel tennis classico il tempo praticamente non esiste. Il tennis è conservatore anche perché è uno sport con tanta storia, ma UTS è un prodotto diverso e il conservatorismo non mi preoccupa" ha dichiarato Mouratoglou.

Sulle emozioni trasmesse dal tennis. “Questo sport trasmette moltissime emozioni. Anche perché i giocatori provano sensazioni diverse durante la stessa partita e il pubblico lo sente. Tutto questo è molto bello.

Prendiamo Mc Enroe, una delle più grandi star, o Safin, che era molto amato. Non parlo di Roger e Rafa, loro sono i più grandi di tutti i tempi e sono diversi. Ma il bello del tennis è trasmettere emozioni.

Penso anche a Benoit Paire, che magari è estremo: non dico che si debba essere estremi, però mi piace che i giocatori trasmettano quello che provano e siano se stessi in campo" ha commentato l’allenatore.

Mouratoglou si è lasciato andare poi ad un paragone tra Rune e il tennista azzurro Jannik Sinner. “[Rune] Ha il fuoco dentro ed è la sua migliore qualità. Certo, deve ancora imparare a controllarlo.

Sinner è il più forte del mondo al momento con Djokovic, ma io credo che ogni giocatore debba avere il proprio stile in campo, anche nel modo di essere o in quello che indossa. Scegliere il brand che lo rappresenta.

Per fare un esempio, Holger non può vestirsi come Fucsovics e viceversa. I ventenni di oggi non saranno mai come i Fab Three, ma avvicineranno le giovani generazioni a uno sport così bello. Perché sono autentici, in loro non c’è ipocrisia e la gente lo sente" ha spiegato il coach, che ha concluso con un elogio all’eleganza di Roger Federer: “L’eleganza è Roger. Però, ribadisco, è soprattutto essere se stessi”.