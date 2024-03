Jannik Sinner già alla sesta semifinale Master 1000: tutte le presenze degli italiani

© Matthew Stockman-Getty Images

Quella che Jannik Sinner giocherà a Indian Wells contro Carlos Alcaraz sarà già la sua sesta semifinale in un torneo Master 1000 categoria creata dall'Atp con vari cambiamenti di nomi a partire dal 1990 .

Sinner detiene già il record di semifinali dei tornei di questa categoria per quel che riguarda i tennisti italiani. Jannik Sinner ha giocato la sua prima semifinale in carriera al Master 1000 di Miami edizione 2021 nella quale ha battuto Roberto Bautista Agut prima di perdere in finale da Hubert Hurkacz.

Seconda semifinale 1000 per Sinner l'anno scorso proprio a Indian Wells e in questo caso sconfitta da parte di Carlos Alcaraz. Sempre nel 2023 a Miami terza semifinale 1000 del giocatore altoatesino che ha battuto Carlos Alcaraz prima di perdere la finale contro Daniil Medvedev.

La quarta semifinale è arrivata l'anno scorso sulla terra battuta di Montecarlo nella quale è stato sconfitto con qualche rimpianto da Holger Rune dopo una lotta in tre set. Quinta semifinale ovviamente al Master 1000 di Toronto 2023, torneo che poi ha vinto in finale su Alex de Minaur.

Ed ora c'è la sesta.

Ecco le semifinali Master 1000 degli altri italiani: dopo Sinner ci sono Fognini e Berrettini

Dietro a Sinner con 3 semifinali a livello 1000 c'è Fabio Fognini: Montecarlo 2013 battuto da Djokovic, Miami 2017 battuto da Nadal e Montecarlo 2019 anno nel quale ha battuto Nadal in semifinale e Lajovic in finale nella vittoria più importante della sua carriera nel Principato di Monaco.

Due semifinali a livello Master 1000 per Matteo Berrettini: Shanghai 2019 sconfitto da Alexander Zverev e Madrid 2021 quando ha battuto Casper Ruud in semifinale e in finale è stato di nuovo sconfitto dal tedesco Alexander Zverev in finale.

1 semifinale Master 1000 infine per altri 4 giocatori: Andrea Gaudenzi a Montecarlo 1995 battuto da Thomas Muster; Filippo Volandri a Roma 2007 eliminato da Fernando Gonzalez; Andreas Seppi ad Amburgo 2008 eliminato da Roger Federer e Lorenzo Sonego a Roma 2021 eliminato da Novak Djokovic.