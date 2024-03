Rivincita di Sinner su Alcaraz a Indian Wells? I bookmakers credono nell'azzurro

© Matthew Stockman/Getty Images

Prima ancora che il tabellone venisse sorteggiato tutti si auguravano di vedere questa sfida, in semifinale o in finale a Indian Wells. Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è e sarà probabilmente il match più atteso e sentito dell’intera settimana, come ogni volta che si incontrano, d’altronde.

Ma l’ottavo capitolo di questa meravigliosa rivalità metterà in palio qualcosa in più, della semplice finale in California. Chi vincerà il match che andrà in scena sabato sera avrà in premio il secondo posto della classifica mondiale.

Lo spagnolo, che attualmente lo detiene, non ha altro risultato che la vittoria, per mantenerlo. L’azzurro invece, autore di un’incredibile scalata negli ultimi mesi, potrebbe concretamente salire un un ulteriore gradino verso l’obiettivo più grande che ogni tennista sogna quando inizia la carriera, il primo posto.

Il campione in carica all’Australian Open è al momento avanti di uno nel computo dei precedenti. Sono quattro i successi di Sinner sul suo più grande rivale. Jannik si è imposto a Wimbledon e Umago, nel 2022 e altre volte nel 2023, negli ultimi due incontri nei quali si sono incontrati, a Miami e Pechino.

L’enfant prodige iberico ha invece battuto l’italiano a Parigi Bercy, nella loro prima sfida ufficiale nel 2021 e poi agli Us Open e Indian Wells, lo scorso anno, proprio in semifinale. Per Sinner sarà l’occasione di prendersi una rivincita sulla dolorosa sconfitta subita lo scorso anno e vincere per la prima volta il titolo in California.

I bookmakers premiano il momento d'oro di Sinner

A differenza delle ultime loro sfide, il tennista di San Candido ci arriva con una consapevolezza e una forma fisica e mentale mai raggiunta in passato, e che ha acquisito grazie ai numerosi successi ottenuti, che gli hanno regalato enorme fiducia.

Alcaraz invece dopo un periodo di appannamento, nel quale non ha più vinto un trofeo dopo Wimbledon, sta lentamente ritrovando le certezze perdute. In virtù di queste cose, i bookmakers si sono esposti vedendo per la prima volta Sinner favorito sull’avversario.

La quota della vittoria di Jannik oscilla tra 1.65 e 1.70. Quella di Carlos tra 2.10 e 2.20. Un cambio di rotta delle maggiori agenzie di scommesse che traducono il momento d’oro che sta vivendo l’altoatesino, che sta raccogliendo i frutti dopo una lunga semina.