Sinner: "Pronto a sfidare uno tra Alcaraz e Zverev. I Big 3 sono di un altro livello"

Semplicemente implacabile. Un’altra passeggiata di salute per Jannik Sinner, che al Master 1000 di Indian Wells elimina Jiri Lehecka e approda alle semifinali senza praticamente sudare. Un canovaccio ormai consolidato, a tratti “noioso”, con il tennista altoatesino che domina dall’inizio alla fine, senza dare mai l’impressione di poter soffrire.

Impotente il povero tennista ceco, che pure veniva da due vittorie prestigiose e convincenti contro Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas, ai quali non aveva concesso nemmeno un set. Finisce 6-3 6-3 in un’ora e 28 minuti, con l’azzurro che adesso attende il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

In conferenza stampa l’attuale numero tre del mondo ha commentato il suo 16esimo successo dell’anno, parlando anche della possibile sfida contro il campione spagnolo.

Le parole di Jannik Sinner

Il tennista azzurro ha parlato così della vittoria su Ledecka: “Oggi è stata una situazione diversa.

All'inizio c'era vento, ma l'ho gestito molto bene. Lui è un giocatore incredibile con un enorme potenziale con entrambi i colpi. Stava servendo molto bene. Oggi non c'era molto ritmo, quindi è un incontro un po' diverso, ma di sicuro sono molto contento della prestazione e di essere tornato qui in semifinale”.

Sulla caccia al record di 41 successi consecutivi ad inizio stagione di Djokovic, Sinner ha scherzato: “Non la ricordo, avevo 10 anni (risate). Non seguivo il tennis, a dire il vero, perché sciavo molto di più, giocavo a calcio.

Ora conosco le statistiche, ma non si può fare un confronto con i migliori, con i Big 3 o i Big 4. Sono di un altro livello. Io penso a costruire la mia storia”. Sulla rivalità con Alcaraz, che potrebbe essere il suo avversario in semifinale, riproponendo la sfida dello scorso anno.

“È sempre divertente giocare con lui (sorride). Siamo buoni amici fuori dal campo. In campo cerchiamo di dare il 100%.Di solito le partite sono belle. L'anno scorso contro di lui, soprattutto su questo campo, ho fatto molta fatica.

Ha giocato molto meglio di me, e poi due settimane dopo ho giocato a Miami ho vinto io. Alcaraz ha un match duro con Zverev. Sarà una bella partita e vedremo chi giocherà contro di me. Non vedo l'ora di affrontare ogni sfida” ha dichiarato il tennista italiano.

Sinner ha infine concluso: “Sicuramente Carlos mi ha spinto a migliorare. Credo che ogni giocatore, quando fatica a vincere o a battere un avversario, abbia un punto su cui lavorare. Non c'è solo Carlos. Ci sono altri giocatori che mi hanno fatto crescere come giocatore.

Quando raggiungi questo tipo di livello, allora devi lavorare di nuovo per cose diverse. Credo che sia quello che hanno fatto i precedenti Big 3 o Big 4 in modo simile. Cerchiamo di fare lo stesso. Ma chi sarà il prossimo giocatore di punta non lo sappiamo ancora, perché siamo tutti così giovani”.