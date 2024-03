© Michael Owens/Getty Images

Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal hanno fatto la storia del tennis superando di gran lunga le aspettative e alzando sempre l'asticella. Lo svizzero si è fermato a quota 20 Slam; mentre il serbo e lo spagnolo - ancora in attività - hanno conquistato rispettivamente 24 e 22 Major.

I Big 3 si sono spinti a vicenda oltre i propri limiti trasformando in normalità risultati che di normale non hanno nulla. I successi conseguiti da Federer, Djokovic e Nadal potrebbero quindi avere un effetto negativo sulle prossime generazioni dando origine a un pericoloso paradosso.

Le persone pensano sia infatti scontato che i nuovi protagonsiti - Carlos Alcaraz e Jannik Sinner in primis - saranno in grado di raggiungere determinate vette. E così un quarto di finale in uno Slam diventa un "fallimento" o una sconfitta di troppo risulta difficile da accettare.

Roger Federer: "Non voglio mettere troppa pressione a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz"

Ci ha pensato proprio Federer ad alleggerire il carico di pressione che tennisti del calibro di Alcaraz e Sinner dovranno fronteggiare nel corso della loro carriera.

"Non mi piace mettere pressione su questi giocatori, perché nemmeno io, Novak e Rafa ci siamo inizialmente posti l'obiettivo di vincere 20 Slam. Ovviamente ci sono i giocatori che pensi vinceranno più Slam. Qualcuno li deve vincere e, naturalmente, saranno quelli che conquisteranno gli Slam a diventare le superstar del nostro sport.

Cosa che alcuni stanno già facendo: Carlos Alcaraz , Jannik Sinner e così via" , ha dichiarato Federer in un'intervista a GQ Sports. "C'è molto interesse in questo momento per vedere chi sarà il prossimo.

Quindi credo che nei prossimi due o tre anni avremo un'idea più chiara. Credo ci siano buoni giocatori in questo momento, ma penso ancora che stiano perfezionando il loro gioco per capire come battere i migliori sulle loro superifici preferite" .