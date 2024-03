Jannik Sinner raggiunge le 15 vittorie: solo 4 tennisti meglio di lui dal 1990

© Matthew Stockman/Getty Images

Sono diversi i record che si 'nascondono' dietro il 15-0 fatto registrare da Jannik Sinner in questo inizio di stagione. Il giocatore altoatesino sembra al momento inarrestabile e ha già raccolto una serie importante di vittorie consecutive nel 2024, che gli hanno consentito di mettere in bacheca due titoli e di competere per il numero 2 del mondo.

L'azzurro è diventato il secondo tennista Under 23 nell'Era Open ad aprire una nuova annata con questa striscia super positiva, dietro soltanto a Stefan Edberg nel lontano 1987.

15 - Moving to 15-0 with victory over Ben Shelton at Indian Wells, Jannik Sinner is only the second U23 player in the Open Era to open a season with 15 consecutive ATP match wins, after Stefan Edberg (1987).

Benchmark.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @janniksin @atptour pic.twitter.com/rARvC3HYWu — OptaAce (@OptaAce) March 13, 2024