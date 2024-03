Jannik Sinner: "Non mi importa ciò che dice la gente. Shelton? È stata dura"

© Matthew Stockman/Getty Images

Jannik Sinner non si ferma, diciottesima vittoria consecutiva per lui e Quarti anche ad Indian Wells con la possibile sfida in semifinale contro Alcaraz che fa sognare tutti gli appassionati. L'azzurro è in gran forma e anche contro Ben Shelton ha mostrato un'ottima continuità di risultati e una vittoria importantissima.

Sinner ha parlato in conferenza stampa ed ha svelato le sue impressioni dopo il successo: "Nel primo set ci sono stati momenti chiave con punti decisivi e anche prima del tiebreak ho subito dovuto salvare delle palle break.

Nel tiebreak ero in vantaggio poi ho commesso qualche errore e lui è rientrato ma ho finito bene e sono soddisfatto della mia reazione nel primo set. La striscia di vittorie? Si dà fiducia, ma non do mai nulla per scontato.

Vado in ogni match cercando di fare del mio meglio e resto mentalmente concentrato, ogni giorno c'è un avversario diverso e questa volta avevo contro uno con un gran servizio". Jannik ha parlato poi di Lehecka: "Non vedo l'ora di affrontare nuove sfide, ora non conosco il mio avversario, abbiamo giocato cinque anni fa ma non lo ricordavo.

Sta giocando molto bene e devo essere concentrato dal primo punto per mostrare un buon tennis. Le difficoltà del primo set? Beh, si può imparare solo perdendo determinati punti e incontri e io ho perso tante di queste sfide.

Bisogna solo accettare questo e lavorare, sono giovane ma ho avuto davvero brutte sconfitte. Oggi potevo perdere il primo set, è stata davvero dura, ma d'altro canto bisogna restare positivo e in questo momento credo di avere l'atteggiamento giusto".

Sinner ha parlato della crescita del suo servizio ed ha spiegato: "Quando sei giovane è facile migliorare, si cresce fisicamente lavorando in palestra e puoi servire più velocemente. Quest'anno faccio 23 anni e spero di rimanere costante e migliorare il mio servizio, io ho cambiato movimento lo scorso anno e c'è davvero molto lavoro dietro".

Infine l'azzurro riguardo la pressione delle vittorie: "Tutti ti vogliono battere, di certo non c'è meno pressione ma bisogna essere intelligenti e dare la giusta importanza quando parlano di te. Personalmente non mi importa quello che dice la gente, alla fine o gli piaci o non gli piaci, non posso controllare tutto e per me va bene così.

Vittoria Slam? È stato bellissimo, ho ancora tutto in mente ma sono passati mesi ed ora penso a questo torneo, è normale tutto ciò".