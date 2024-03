© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner e Ben Shelton si affronteranno per la terza volta in carriera al Masters 1000 di Indian Wells. Il computo degli scontri diretti è in perfetta parità: l'americano ha portato a casa il primo incontro al Rolex Shanghai Masters; l'italiano si è preso la sua rivincita poche settimane più tardi all'Erste Bank Open.

Entrambe le partite sono state equilibrate, ma a Vienna Sinner è riuscito a chiudere i conti in due set alzando il livello nella parte finale di ciascun parziale. Bisogna poi considerare la fiducia acquisita dall'altoatesino negli ultimi mesi; mesi in cui ha conquistato il primo Slam agli Australian Open e aperto una serie di 17 vittorie consecutive superando il record tricolore di Adriano Panatta.

Ben Shelton accende la sfida con Jannik Sinner: "Sarà una battaglia"

“È una di quelle partite a cui ti prepari pensando che sarà una grande battaglia fisica, soprattutto considerando il suo modo di giocare e la sua aggressività.

È una partita in cui dovrò essere aggressivo, cercare di sfruttare le mie occasioni e credere in me stesso. Ho giocato due partite contro Sinner - entrambe sul cemento - quindi non vedo l’ora di affrontarlo di nuovo.

Sono sicuro che il pubblico sarà fantastico. Questi sono i match che voglio giocare” , ha detto Shelton ai microfoni dell'ATP dopo aver eliminato in tre set Francisco Cerundolo . Sinner, da parte sua, ha spiegato: “Devi sempre adattarti alle caratteristiche dell’avversario contro cui giochi.

Shelton ha uno dei migliori servizi del Tour ed è anche mancino. Gioca molto bene sia con il dritto che con il rovescio, devo ancora preparare la partita. Sicuramente lui cercherà di cambiare qualcosa rispetto all’ultima volta” .