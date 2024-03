Jannik Sinner nella storia del tennis italiano: nessuno come l'azzurro

Jannik Sinner: "Ho rispetto per chiunque ma non ho paura di nessuno. È solo tennis"

Ora sono 17, in futuro chissà. Jannik Sinner riscrive ancora la storia del tennis italiano, l'azzurro fa sempre discutere.

Sinner è pronto, ma intanto ha fatto ancora una volta la storia. Raramente ricordavamo una continuità tale nel circuito e Sinner continua a essere in grandissima forma, anche contro il tedesco Struff non ha mai tremato ed anzi ha gestito la sfida, compreso i momenti chiave del match.

Numeri importanti e impressionanti che evidenziano tutto ciò che ha fatto Sinner in questi mesi e l'obiettivo è migliorare ancora questo record, a partire dal prossimo impegno, gli Ottavi di finale contro il tennista americano Ben Shelton, avversario insidioso e che giocherà con il pubblico a favore.

Coppa Davis, Australian Open e Rotterdam, l'azzurro ha cominciato un cammino incredibile, ha battuto diverse volte tennisti della Top Ten mondiale e ha conquistato il terzo posto della classifica mondiale. Grazie alle vittorie su Thanasi Kokkinakis e su Jo Lennard Struff Jannik Sinner ha conseguito l'ennesimo record, soprattutto nella storia italiana, per il nostro tennis.

Sono passati mesi e tutti hanno ormai dimenticato cosa significhi per Sinner la parola sconfitta, l'ultima è arrivata alla finale delle Atp Finals di Torino contro Novak Djokovic ma da quel momento Sinner non si è fermato davvero più.

Il numero uno italiano e numero tre al mondo Jannik Sinner non si ferma più. Il talento azzurro ha raggiunto gli Ottavi di finale anche ad Indian Wells e prosegue la sua striscia di imbattibilità in questo 2024.

