ATP Indian Wells - Jannik Sinner vince anche in doppio: show con Sonego

“Grazie mille. Sei un compagno davvero speciale . L’atmosfera qui è speciale, ci vediamo al prossimo turno” ha aggiunto Sinner. Agli ottavi di finale i due azzurri affronteranno la coppia di serie numero 5 del seeding, l’argentino Zeballos e lo spagnolo Granollers, finalisti alle Finals 2023 in doppio.

“Sono veramente contento di aver raggiunto il secondo turno con Jannik” ha dichiarato un sorridente Sonego in una storia dell’Atp in compagnia del numero tre del mondo. Il campione degli Australian Open ha continuato ringraziando il compagno e il pubblico.

Il tennista torinese, eliminato poche ore prima dal tabellone di singolare dal britannico Cameron Norrie, ha contribuito al successo della coppia sui due tennisti russi, portando a tre la striscia di successi consecutivi insieme a Jannik, dopo le due storiche vittorie in Coppa Davis.

Al termine del match i tennisti italiani hanno ringraziato pubblico e tifosi per il sostegno, dando appuntamento al prossimo turno.

Dopo un primo set equilibrato, in cui gli azzurri hanno dovuto recuperare un break di svantaggio, nel secondo parziale non c’è stata storia, con Sinner e Sonego che hanno dominato e conquistato il passaggio del turno.

Memorie di Coppa Davis. È un periodo di onnipotenza tennistica quello che sta attraversando Jannik Sinner , che dopo aver agilmente superato Thanasi Kokkinakis all’esordio a Indian Wells, raddoppia la posta e si impone anche in doppio col compagno e amico Lorenzo Sonego .

