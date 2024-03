Jannik Sinner sempre più nella storia d'Italia: raggiunto Panatta, numeri assurdi

© Julian Finney/Getty Images

Sono ormai diversi mesi che Jannik Sinner è entrato ufficialmente nella storia non solo del tennis ma di tutto lo sport italiano. L'azzurro macina record su record, coltiva grandi vittorie e i suoi numeri sono a dir poco impressionanti.

Ormai i fan dell'azzurro non sono neanche più sorpresi dinanzi a vittorie talvolta più nette di quelle che tutti si aspettavano. Contro il tennista australiano Thanasi Kokkinakis non c'è storia e dopo l'inizio titubante dovuto al vento Jannik rifila nove giochi di fila per un impressionante 6-3;6-0.

L'azzurro sta giocando il miglior tennis della sua carriera e tutti si augurano che possa durare il più a lungo possibile: grazie a questi numeri Sinner ha contribuito lo scorso anno a vincere la Coppa Davis ma in questo 2024 è persino migliorato, riuscendo tra l'altro a fare la storia.

Jannik ha vinto a Melbourne il primo Slam della sua comunque giovanissima carriera, poi ha confermato il trend con la vittoria di Rotterdam ed ora su di lui ci sono grosse aspettative. La vittoria contro Kokkinakis ha regalato l'ennesimo straordinario record, Jannik ne ha parlato in parte anche in conferenza; l'azzurro ha vinto il suo sedicesimo match consecutivo a livello Atp, pareggiando così la striscia di vittorie consecutive ottenute da Adriano Panatta nel 1976.

Numeri impressionanti e una vittoria al prossimo turno, dove Jannik affronterà il tennista tedesco (Big Server e non semplice da sfidare) Jo-Lennard Struff, garantirebbe all'altoatesino di primeggiare anche in questo record italiano.

Numeri clamorosi e ogni torneo ormai il ventiduenne di San Candido migliora. Per la nostra gioia e per tutti i tifosi che ormai seguono sempre con maggior passione il talento altoatesino, ormai in rampa di lancio a livello non solo nazionale ma mondiale. Apprezzato ovunque.