Jannik Sinner: "Ora è molto diverso rispetto al passato. La pressione mi piace"

© Michael Owens/Getty Images

Buona la prima per Jannik Sinner. L'azzurro continua la sua magnifica corsa in questo 2024 dove è assolutamente inarrestabile, l'azzurro ha vinto in Australia, a Rotterdam ed ora sogna di fare l'impresa anche qui ad Indian Wells dove ha ottenuto la sua sedicesima vittoria consecutiva (pareggiato il record storico italiano di Adriano Panatta).

Dopo qualche game iniziale difficile (dovuto anche al rapporto complicato con il vento) Jannik Sinner è esploso ed ha battuto senza problemi Thanasi Kokkinakis, sconfitto con un secco 6-3;6-0. Match senza storia e Jannik è apparso piuttosto soddisfatto in conferenza stampa, ecco le sue parole: "Pressione visto le troppe vittorie? Beh, è ovvio che la senti, ma sappiamo quanto questo sport sia imprevedibile.

Un giorno puoi stare male ed uscire dal torneo, è una cosa che va velocemente. Sicuramente ora mi trovo in una condizione diversa rispetto a prima, prendo tutto questo in maniera positiva. Vuol dire che sto andando alla grande e ora voglio vedere di cosa sono capace qui.

È un onore per me giocare in questa posizione e ogni match spero di disputare del buon tennis. Io imbattibile? No, non sono imbattibile ma mi sento meglio giorno dopo giorno. Qui è ventilato, poi all'improvviso si ferma e quindi devi essere pronto a gestire la situazione.

Cahill e il contributo dato a me e agli altri per le vittorie Slam? Non ho detto che lui non mi abbia aiutato dal punto di vista tattico, dico solo che la combinazione tra lui e Vagnini funzioni davvero bene. Quello che ha rispetto a tutti noi è l'esperienza e quindi è importante per noi averlo qui.

Mi sento fortunato ad essergli vicino, è una persona molto umile". Infine sul record di vittorie consecutive: "Se ci penso? Beh, me lo dicono continuamente. Ovvio che questo ti da fiducia ma sappiamo che può cambiare da un momento all'altro, si può cambiare velocemente.

Io cerco solo di continuare così il più a lungo possibile, poi non posso predire il futuro. Voglio vivere nel presente, domani avrò giorno libero o magari giocherò il doppio, poi testa al prossimo match.

Gli avversari mi conoscono bene e quindi ora sarà ancora più dura prepararlo. Ma questa è una delle parti entusiasmanti per cui vivo".