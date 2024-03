Jannik Sinner svela l'unico problema dell'esordio a Indian Wells: "È stato difficile"

© Michael Owens/Getty Images

Debutto senza particolari problemi. Jannik Sinner ha raggiunto il terzo turno del Master 1000 di Indian Wells, superando l'australiano Thanasi Kokkinakis col punteggio di 6-3, 6-0. La partita d'esordio sul cemento californiano non ha creato particolari criticità all'altoatesino, che ha controllato nella fase iniziale l'avversario e poi cambiato marcia conquistando 9 game consecutivi.

L'azzurro ha analizzato la prestazione dopo il match, in un'intervista rilasciata al centro del campo ai microfoni di Atp Tour: "C’era un po’ di vento, quindi è stato difficile giocare soprattutto all’inizio.

Per me era il primo incontro qui. Posso essere comunque molto felice, lui è un grande giocatore e serve davvero bene. In avvio di partita devi un po’ abituarti al campo e alle palle, poi però mi sono sentito meglio e a mio agio" ha spiegato.

Sinner in vista dei prossimi turni

Sempre sulla gara ha aggiunto: "Sicuramente è stata una partita difficile. Nel secondo set sono riuscito ad alzare il livello ma generalmente credo che come primo match fosse un ottimo incontro.

Lui è un ottimo tennista, ho provato a restare sul mio gioco. All’inizio con il vento mi sono dovuto un po’ adattare ma sono partito bene in questo torneo. Vediamo cosa succederà al prossimo turno" ha aggiunto.

Il 22enne di San Candido non si è sbilanciato sui futuri obiettivi: "Penso a un traguardo per volta, poi quando ne raggiungi uno devi cercare di lavorare duro per il successivo. Devo ancora migliorare molte cose in campo, per esempio al servizio e nel proporre un gioco con più variazioni. Prima di venire qui ho lavorato molto in palestra, perché devo crescere e spero di dimostrarlo" ha concluso.