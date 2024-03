Atp Indian Wells - Jannik Sinner in pieno controllo, archiviata la pratica Kokkinakis

Atp Indian Wells - Quanti ostacoli fino alla finale per Alcaraz: il suo cammino

Il 27enne di Adelaide si è arreso e ha rimediato un severo bagel in un'ora e 20 minuti complessivi (circa 45 minuti è stata la durata soltanto dei primi sei giochi).

Nel secondo Thanasi ha subìto il contraccolpo psicologico e non è partito benissimo, mentre Jannik ha confermato gli standard e ha cominciato a lasciare davvero le briciole al rivale. Con un parziale di 12-1, l'altoatesino ha ottenuto due break di vantaggio e si è avviato alla conquista del set.

Dal 3-3 Sinner ha cominciato a mostrare un'intensità più alta del suo gioco e le prime opportunità di break del match si sono verificate nell'ottavo game. Kokkinakis ha dovuto cedere il servizio alla seconda chance e poco dopo il set per 6-3.

Il giocatore classe 2001 è sembrato invece in controllo, senza strafare, ma ha rischiato grosso nel quinto gioco concedendo una palla break ai vantaggi: in quella circostanza l'azzurro ha tenuto i nervi saldi e ha ribaltato la situazione di punteggio senza subire il break.

Sfruttando il servizio, l'australiano ha tenuto botta ed è rimasto visibilmente a contatto nel punteggio all'inizio del confronto (ben 4 ace totali nei primi due game in battuta).

Sono salite così a 13 le vittorie consecutive del 22enne di San Candido in questa annata, a fronte di zero sconfitte. Al prossimo round si troverà di fronte il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il croato Borna Coric

Il debutto al Master 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner è stato molto convincente e in linea con le aspettative della vigilia. Il talento italiano ha regolato senza particolari problemi la pratica Thanasi Kokkinakis, che ha cercato di battagliare con le armi a sua disposizione contro il numero 3 del mondo.

C'è stata partita praticamente fino al 3-3, L'altoatesino ha poi cambiato marcia, ridotto il numero degli errori gratuiti, aumentato quello dei vincenti e il suo avversario non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca.

