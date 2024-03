Tommy Haas, che elogio a Jannik Sinner: "Sono stato fortunato ad allenarmi con lui"

© Julian Finney/Getty Images

Il direttore del torneo di Indian Wells ha speso parole davvero splendide per Jannik Sinner, alla vigilia del suo esordio in campo previsto per venerdì 8 marzo contro l'australiano Thanasi Kokkinakis. Tommy Haas, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non si è assolutamente trattenuto nell'esprimere i suoi parere sul talento altoatesino.

"La fiducia di Sinner è dovuta al numero di partite e tornei che ha vinto. Al momento lui è il favorito qui" ha dichiarato senza girare troppo sull'argomento, mettendo così indirettamente in guardia Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, gli altri principali aspiranti al trofeo del Master 1000.

Haas, parole al miele verso Sinner

L'ex giocatore tedesco ha rivelato come si sia sentito onorato di aver avuto l'occasione di scambiare sul campo con l'attuale numero 3 italiano: "È senza dubbio il giocatore più in forma fin dalla fine della scorsa stagione.

Sono stato fortunato a potermi allenare con lui qualche giorno fa ed è stato fantastico per me poter palleggiare con il miglior tennista del circuito e vedere come colpisce la palla. Per me è stato un allenamento spettacolare" ha raccontato.

Jannik non è solo e ha senza dubbio una concorrenza agguerrita: "Già un anno fa aveva giocato bene a Indian Wells e raggiunto la semifinale. Questo vuol dire che le condizioni gli piacciono. Alcaraz ha già vinto così tanto da giovane, mentre Sinner ha trionfato agli ultimi Australian Open.

Però nel circuito ci sono anche tanti altri giocatori forti come Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Holger Rune, Andrey Rublev e Casper Ruud. Non dimentichiamoci poi dei giovani americani come Ben Shelton che ha un gran potenziale.

Ovviamente Novak Djokovic vuole ancora dimostrare di essere il più forte, anche perché arriva da un 2023 spettacolare in cui ha vinto tre titoli Slam su quattro" ha analizzato, concludendo l'intervista.