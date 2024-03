Dalle Olimpiadi alla possibilità di diventare numero 2: il pensiero di Jannik Sinner

© Matthew Stockman/Getty Images

Jannik Sinner non ha voluto nascondersi nelle interviste rilasciate a poco tempo dal debutto ufficiale nel Master 1000 di Indian Wells. Il tennista altoatesino, pur restando concentratissimo sul lavoro da effettuare per tenere sempre alto il livello del suo tennis (e di conseguenza mantenere uno standard elevato sui risultati nel circuito), ha parlato e trattato gli argomenti del momento che più lo stanno riguardando: la possibilità di diventare il nuovo numero 2 del mondo e l'appuntamento rappresentato dai giochi olimpici di Parigi.

L'azzurro ha espresso le sue considerazioni in merito in un'intervista ai microfoni di Sky Sport.

I pensieri di Jannik Sinner

È semplicemente un numero. Un concetto ripetuto quasi alla lettera dal 22enne di San Candido prima dell'esordio sul cemento californiano: "Non dipende solo da me: ci sono altri fattori, come il tempo, e tanti altri giocatori che stanno facendo bene.

Per arrivare ad essere secondo nel ranking, so che devo giocare una stagione molto continua. Questo non vuol dire vincere tutti i tornei, ma essere pronto a competere" ha sottolineato, puntando l'attenzione sulla stagione nel suo complesso ancora tutta da vivere e non soltanto sulle prossime due settimane.

Sulle Olimpiadi iniziano a nascere i primi discorsi su quali atleti rappresenteranno in estate l'Italia. Jannik ha scelto di giocare il doppio a Indian Wells con l'amico connazionale Lorenzo Sonego: "Con lui ho un buon rapporto anche fuori dal campo.

Quando entriamo in campo, proviamo a vincere il match ma sempre divertendoci. Stiamo cercando di capire quale gruppo possa avere più possibilità di vincere una medaglia, ora pensiamo e viviamo nel presente" ha rimarcato.

Sull'incontro contro Thanasi Kokkinakis, che lo ha raggiunto al secondo turno del main draw, ci ha tenuto ad affermare: "Ci siamo messi al lavoro per migliorarci dopo Rotterdam. Mi sento preparato e pronto per giocare. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e spero di farlo vedere in campo".