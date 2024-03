Jannik Sinner netto sui social: "Li uso davvero pochissimo, penso solo ad allenarmi"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Il torneo di Indian Wells è cominciato ufficialmente e senza dubbio uno degli uomini più attesi è il tennista azzurro Jannik Sinner, numero tre delle classifiche mondiali. L'atleta altoatesino arriva qui in California da imbattuto dopo le vittorie a Melbourne e Rotterdam e c'è curiosità per vedere come andrà qui a Indian Wells dove potrebbe provare il sorpasso all'amico e attuale numero due al mondo Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo difende il titolo e quindi non sarà semplice per lui difendere la posizione, soprattutto visto le recenti prestazioni. Sinner è, insieme al numero uno al mondo Novak Djokovic, il tennista più atteso e l'azzurro debutterà contro il tennista australiano Thanasi Kokkinakis.

Sorteggio non agevole per lui che potrebbe beccare Struff o Coric al terzo turno e poi soprattutto Ben Shelton, giovane talento americano, idolo di casa, che lo ha battuto nello scontro a Shanghai. Sinner ha parlato nella conferenza stampa prima del torneo ed ha trattato di tanti temi, non ultimo quello relativo all'utilizzo dei social.

Più volte l'azzurro ha ribadito di non usarli spesso ed ha constatato nell'intervista: "Uso pochissimo i social, in Italia non ci sono mai, ma sento comunque l’affetto dei tifosi. Ma la cosa più importante rimane il lavoro: io sono ossessionato dal lavoro, se non lavoro sto male".

Dichiarazioni nette e che esprimono una grande lontananza dal mondo social. L'azzurro come testimoniano il rifiuto a Sanremo e le recenti critiche (abbastanza assurde) per i mancati auguri social a Jasmine Paolini, vive fuori dal mondo dei social ed è dedito solo al lavoro e ad allenarsi. Per provare a vincere ancora di più, e il prima possibile.