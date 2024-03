Sinner: "Momento magico del tennis italiano? Iniziato anni fa con Schiavone-Pennetta"

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner non dimentica il passato e i momenti che hanno permesso a tutto il movimento italiano di crescere e credere nei propri sogni. Quando gli è stato chiesto - nel corso del Media Day del BNP Paribas Open - di individuare le basi di questa imponente struttura, la mente dell'altoatesino è volata prima a Parigi, poi a New York e infine nel Principato e a Londra.

Sinner ha menzionato i due Slam conquistati da Francesca Schiavone al Roland Garros nel 2010 e Flavia Pennetta agli US Open nel 2015, prima di ricordare il fantastico cammino vissuto da Fabio Fognini a Montecarlo cinque anni fa e la finale raggiunta da Matteo Berrettini a Wimbledon.

Sinner e il momento del tennis italiano: "Iniziato anni fa con Schiavone e Pennetta"

"È iniziato anni fa, con Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Poi con Fabio Fognini che ha vinto un Masters 1000 a Montecarlo e Matteo Berrettini arrivato in finale in uno Slam a Wimbledon.

Abbiamo tanti grandi giocatori e per me è bello e divertente far parte di questo gruppo in cui tutti cercano di spingere gli altri, di offrire una visione differente delle cose. A volte è davvero importante e mi sento fortunato a trovarmi in questa posizione.

Spero di poter aiutare anche io gli altri in qualche modo" , ha spiegato Sinner. L'azzurro ha ribadito in più di un'occasione la volontà di lavorare duramente per continaure a migliorare torneo dopo torneo. "Sono convinto di avere ancora tanto da imparare e questa è la parte più divertente.

Con il mio team siamo abbastanza aperti all’idea di lavorare anche durante i tornei. Abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico e in campo per aggiungere ancora variazioni. Devo prepararmi ad affrontare giocatori che ora mi conoscono meglio. Sarà una bella sfida" , ha chiuso Sinner nelle parole riportate da SuperTennis.