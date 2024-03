Jannik Sinner: "Ranking? Mi motiva, ma l'obiettivo è diventare un giocatore migliore"

© Matthew Stockman/Getty Images

Sono molteplici le motivazioni che alimenteranno l'animo di Jannik Sinner al BNP Paribas Open. L'altoatesino ha innanzitutto la possibilità di diventare l'unico italiano nella storia - contando anche quella pre Open - a spingersi fino alla seconda posizione del ranking mondiale.

Per l'azzurro, sotto questo punto di vista, sarà fondamentale conseguire almeno lo stesso risultato di Carlos Alcaraz, il diretto rivale. Sinner, però, non vuole fare calcoli: il destino è nelle sue mani e penserà solo a vincere partita dopo partita.

Il secondo importante traguardo da raggiungere riguarda proprio la striscia di vittorie consecutive inaugurata alle Davis Cup Finals lo scorso novembre. Quindici i successi di fila: l'ultima sconfitta è arrivata alle Nitto ATP Finals ai danni di Novak Djokovic.

Il cammino di Sinner al Masters 1000 di Indian Wells inizierà con una interessante sfida con Thanasi Kokkinakis, giocatore che ha sconfitto tre volte su tre perdendo un solo set.

Jannik Sinner: "Ranking? Mi motiva, ma l'obiettivo resta diventare un giocatore migliore"

"Penso che il tennis sia uno sport bello perché ti permette sempre di fissare nuovi obiettivi.

Non importa che titolo vinci, la settimana successiva rappresenta una buona opportunità per fare di nuovo qualcosa di grande. Nella mia mente so che si punti importanti in palio per avere una classifica migliore. Questo tipo di motivazione mi spinge ancora di più, ma il mio obiettivo resta diventare un giocatore migliore settimana dopo settimana.

Indipendentemente dai risultati, lavoriamo per questo e spero di dare il 100% in ogni aspetto" , ha confessato Sinner in conferenza stampa. Il 22enne è tornato anche a parlare dell'epica vittoria ottenuta agli Australian Open, e lo ha fatto mostrando nuovamente la mentalità da vero campione.

"Non mi ci è voluto molto per resettare. Dovevo fare un paio di cose a Roma, ma mentre ero lì sono tornato subito in palestra a lavorare. Penso e credo sempre che si viva per attimi. È stato un momento positivo e speciale.

Ma poi dopo devi rifare tutto da capo: svegliarti la mattina e lavorare di nuovo. Forse ho un punto di vista leggermente diverso su come celebrare questo genere di cose. Ovviamente, ci siamo divertiti per un giorno" .