Di Lorenzo pazzo di Jannik Sinner: "Mi rivedo in lui, siamo simili"

In questo 2024 abbiamo imparato tutti a conoscere Jannik Sinner ed esaltare il suo valore dentro e fuori dal campo. Le sue scelte umane sono insolite rispetto agli sportivi di oggi, ma sono spesso apprezzate e Sinner è stimato in tutto il paese.

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai canali ufficiali del club e ha elogiato l'attuale numero tre al mondo, soprattutto esaltando i suoi valori umani. Ecco le sue parole nello specifico: "Mi rivedo in Sinner, come lui ho avuto genitori che non mi hanno mai fatto pressione, proprio come è successo a lui.

Sono stato fortunato a poter prendere in piena autonomia certe decisioni. A dire il vero spesso la rovina di un ragazzo anche bravo sono le decisioni dei genitori che vogliono scegliere al posto suo e mettergli di conseguenza la pressione".

Sinner ha parlato del rapporto con i genitori agli ultimi Australian Open, dopo la vittoria di Melbourne e fece un discorso toccante a tutti gli appassionati: "Purtroppo non vedo i miei genitori così spesso, ma ogni volta è sempre un bel momento.

Sono andato via di casa quando avevo 14 anni, sono cresciuto abbastanza in fretta, mi cucinavo da solo e facevo da solo il bucato. All'inizio era difficile, ma questo è stato il modo più veloce per crescere.

Per me è stata dura, ma credo anche per loro. Lasciare il figlio a 14 anni non è facile, loro mi hanno sempre dato senza farmi pressioni e questa è la chiave per cui sono qui oggi. Sono rilassato a 22 anni, mi piace giocare a tennis ma anche fare altro.

Loro sono i genitori perfetti, ovviamente ho solo loro come genitori". Le parole di Di Lorenzo testimoniano ancora una volta la stima di cui gode Jannik ovunque, in tanti recentemente (vedi anche Spalletti) hanno usato belle parole per lui e Jannik resta un vero esempio.