Si è parlato spesso della cosiddetta generazione di mezzo: quella che potrebbe vivere un vero e proprio incubo sportivo. In questa particolare "categoria" , per definizione, rientrano tennisti del calibro di Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz o Taylor Fritz: tutti giocatori nati tra il 1996 e il 1998.

L'unico tra questi ad aver conquistato uno Slam e combattuto quasi ad armi pari con i migliori nei quattro Major è stato Medvedev. Il nativo di Mosca ha probabilmente compiuto quel salto che gli altri coetanei non sono riusciti ancora a fare.

Non è un caso che ancora oggi Medvedev sia considerato uno dei favoriti in qualsiasi torneo. Discorso diverso per Tsitsipas, Zverev & Company. Questi ultimi sono sicuramente tra i principali protagonisti del Tour, ma hanno deluso le aspettative - per il momento - negli Slam sprecando le proprie opportunità.

Questa generazione - che ha fatto i conti con i Big 3 - si trova ora alle prese con una Next Gen davvero forte. I due maggiori esponenti non possono che essere Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Volandri e la generazione di mezzo: "Schiacciata da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner"

A Tennis Talk, il nuovo programma di SuperTennis, Filippo Volandri ha espresso alcune interessanti considerazioni sull'argomento.

"“Si è parlato di quella generazione di mezzo che è rimasta un po’ schiacciata dall’egemonia dei Big 3 e dall’arrivo di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Stiamo parlando di tennisti del calibro di Stefanos Tsitsipas.

Ne ha parlato anche Paolo Lorenzi e devo dargli ragione. È assolutamente vero: è rimasta schiacciata dall’arrivo dei giovani e dei meno giovani che hanno trascinato il tennis per tanti anni” , ha detto l'attuale capitano azzurro.