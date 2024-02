Jasmine Paolini parla di Jannik Sinner e cita il caso Sanremo: ecco il suo pensiero

© Phil Walter/Getty Images

Jannik Sinner è stato senza ombra di dubbio un riferimento importante per tutto il movimento tennistico italiano in questi ultimi mesi. Le imprese compiute dal giocatore altoatesino, una su tutte la vittoria degli Australian Open 2024, hanno provocato una serie di risultati positivi anche per quanto riguarda gli altri azzurri.

Sulla scia di quanto si stia mettendo in evidenza il 22enne di San Candido al circuito nel circuito Atp, Jasmine Paolini è stata capace di vincere il Wta 1000 di Dubai e raggiungere un traguardo importantissimo per la sua carriera.

La ragazza toscana, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha sottolineato il peso dell'affermazione e l'importanza di aver avuto un 'effetto Sinner': "C'è voluta l’esplosione di Jannik per dare anche a noi ragazze visibilità.

Hanno parlato della mia vittoria nei telegiornali e forse qualche anno fa non sarebbe successo. Ci vorranno anni per cambiare questa cultura ma ce la faremo" ha affermato con molta onestà.

Paolini e la scelta di Sinner su Sanremo

Alla 28enne è caduta una domanda sulla decisione presa dal nativo di San Candido di non prendere parte al Festival di Sanremo.

Questa è stata la sua risposta in merito: "Avrei dovuto trovarmi nella situazione per sapere cosa avrei fatto io. Trovo giusto che ognuno faccia quello che si sente e segua il proprio percorso. Non c’è nulla di male ad andare, come a non andare.

Di sicuro mi sono divertita a seguire il Festival,negli ultimi anni è più bello. Ero a Doha, incastravo partite e musica". Ecco la canzone che è rimasta più in testa a Paolini: "Tuta gold di Mahmood, mi piace moltissimo. La colonna sonora perfetta per accompagnare un'Olimpiade" ha affermato.