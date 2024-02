Frattesi 'pazzo' di Jannik Sinner: "Ci ispira tutti", poi che messaggio per Federer

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Lui è un tifoso sfegatato milanista eppure ha finora con l'Inter una cosa in comune. Jannik Sinner e la squadra di Simone Inzaghi sono tra i protagonisti finora di un 2024 da record, all'insegna di numeri importanti e sempre più in crescita.

Il tennista azzurro ha disputato due tornei vincendoli entrambi, il torneo di Rotterdam recentemente e soprattutto gli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam dopo quasi mezzo secolo. Così come Jannik, anche l'Inter è stata finora protagonista di un 2024 da urlo, numeri senza senso e che vedono la formazione Beneamata aver fatto solo vittorie e nient'altro.

Sinner ora sarà impegnato in altri tornei importanti, la stagione è appena cominciata e lo attendono tante sfide, a partire dal torneo in programma la settima prossima ad Indian Wells, il primo del Sunshine Double e poi ci sarà Miami.

L'Inter è favorita per la vittoria del campionato, poi c'è il doppio confronto con l'Atletico Madrid, 1 a 0 a San Siro e ora c'è grande attesa per la sfida del Wanda Metropolitano a Madrid. Insomma in questo momento Jannik e l'Inter rappresentano al meglio l'Italia e nelle ultime ore anche un calciatore nerazzurro ha parlato del tennista.

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana, ha avuto belle parole per il tennista e ha confermato: "In passato ho giocato a tennis, avevo un rovescio a due mani così e così e sono diventato 4.2.

Ora mi limito solo al Padel. Jannik Sinner? Ci sono tanti modelli negativi, ora c'è lui però, c'è la sua umiltà a isporare tutti". L'azzurro è un esempio per tutti gli sportivi italiani e lo stesso Luciano Spalletti - ct della Nazionale italiana - ha recentemente esaltato le prestazioni e la dedizione al lavoro del giovane talento azzurro.

Poi ha svelato la sua passione per Roger Federer: "Non ho mai pianto per il tennis, ma per Roger Federer si", con Davide che è apparso in netta crescita negli ultimi giorni, a segno con un gol e un assist nel 4 a 0 al Via del Mare di Lecce. Insomma anche in casa Inter sono pazzi di Jannik Sinner.