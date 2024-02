Andy Murray si esprime sulle possibilità di vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon

© Clive Brunskill/Getty Images

E’ il tennista del momento. Dopo aver terminato la scorsa stagione alla grande, consegnando all’Italia il secondo storico successo in Coppa Davis, oltre ad aver mostrato enormi miglioramenti anche in singolare, il suo 2024 è iniziato come meglio non si poteva, vincendo l’Australian Open e Rotterdam.

Jannik Sinner è ancora imbattuto in questo primo scorcio di stagione, ma il suo obiettivo è chiaro a tutti, essere numero uno del mondo. Per raggiungere questo prestigioso obiettivo e scalzare Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, avrà bisogno di dare continuità anche sulla terra rossa e sull’erba.

Secondo Andy Murray, il tennista azzurro non avrà problemi a fare bene anche su altri tipi di superficie: “Voglio dire, penso che con il modo in cui colpisce la palla, penso che su tutte le superfici avrà, sai, buoni risultati.

Direi che i campi duri in questo momento sono probabilmente la sua superficie migliore. Penso che si muova molto bene lì. Muoversi sui campi in erba è un po' diverso, ma, voglio dire, in termini di modo in cui serve e colpisce la palla, non c'è motivo per cui non possa fare molto bene sull'erba.

"Sono sicuro che ne vincerà altri"

Dopo la semifinale raggiunta lo scorso anno a Wimbledon, l'altoatesino può essere uno dei candidati alla vittoria finale: "Solo che a volte alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al movimento su quella superficie perché è così unica.

Per qualche motivo, era la superficie su cui mi muovevo meglio o in modo più naturale, ma credo che abbia la possibilità di fare molto bene", ha puntualizzato. Il tre volte campione slam ha ammesso di aver guardato con molta attenzione la finale a Melbourne.

Ecco le sue impressioni: "Ho guardato parecchio la finale in Australia. È stato incredibilmente bravo a rimontare e vincere quella partita dalla posizione in cui si trovava. È stato ovviamente un grande sforzo. Poi ha aggiunto: "Medvedev potenzialmente alla fine era un po' affaticato.

Aveva giocato molto in quella settimana, in quelle due settimane. Ma sì, Jannik ha cercato di colpire, è stato molto coerente dal punto di vista mentale e ha fatto un ottimo lavoro per superare la partita. Dopo aver vinto il primo, sono sicuro che ne vincerà altri", ha concluso.