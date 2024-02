Un nuovo Jannik Sinner nel circuito Atp? Joao Fonseca stupisce tutti a Rio de Janeiro

© Buda Mendes/Getty Images

Un ragazzo talentuoso che ha già attirato su di sé l'attenzione di tantissimi appassionati. Si chiama Joao Fonseca il 17enne brasiliano che sta stupendo tutto il mondo nel corso dell'Atp 500 di Rio de Janeiro: oltre al carattere che sta dimostrando di avere nell'appuntamento di casa sulla terra rossa, che gli ha consentito di battere all'esordio il 2004 Arthur Fils (6-0, 6-4) e Cristian Garin (doppio 6-4), non poche persone sono rimaste colpite dal suo stile di gioco, che sembra particolarmente simile a quello di Jannik Sinner.

Ecco il punto preso come prova dai fan, molto simile al match point che ha permesso all'altoatesino di vincere gli Australian Open, che mostra la capacità del sudamericano di colpire forte e bene sia con il dritto che con il rovescio.

I record di precocità già ottenuti

Questa settimana Fonseca ha raggiunto l'importante traguardo di diventare il primo giocatore classe 2006 nella storia a vincere un match a livello Atp.

Ed è inoltre il quinto tennista più giovane a spingersi ai quarti di finale un evento del circuito maggiore. Il Brasile è già pazzo di lui, considerato che ha trionfato agli Us Open Junior qualche mese fa (confermando come possa fare bene anche sul cemento), e proverà a incitarlo per compiere l'impresa di vincere il titolo: il prossimo ostacolo è rappresentato dall'argentino Mariano Navone, un classe 2001 che si sta mettendo in evidenza in questa tournée sudamericana.

Le sue parole e gli scambi con Sinner

"Cerco di giocare a modo mio, in modo aggressivo. Sto vivendo un sogno, non sono ancora consapevole di quello che ho realizzato.

Voglio continuare a sognare, sono molto contento del mio percorso finora, ma voglio di più. Sono felice di come gioco e di come sono cresciuto in quest'ultimo anno, non solo tecnicamente ma anche mentalmente e fisicamente.

Non ringrazierò mai abbastanza la mia squadra, la mia famiglia e i miei amici" sono le parole rilasciate dal brasiliano dopo l'accesso ai quarti di finale nel tabellone principale di Rio. Jannik Sinner può essere preso come punto di riferimento ambizioso per il giovane classe 2007, che ha avuto modo di conoscerlo e di scambiare con lui in alcune occasioni: l'ultima volta è accaduto proprio alle Nitto Atp Finals di Torino.

Sembra essere nata una nuova stella nel circuito Atp, sulla quale bisogna sicuramente tenere gli occhi puntati per i prossimi mesi e anni.