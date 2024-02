Adriano Panatta si sbilancia sul futuro di Jannik Sinner: ecco il suo punto di vista

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

"Lui terzo e io quarto? Ma dai… Lui terzo oggi, ma secondo domani, e poi anche primo, un giorno o l’altro. Anzi, già da quest’anno, ci scommetto" . Adriano Panatta non ha alcun dubbio: Jannik Sinner diventerà il nuovo numero uno del mondo già quest'anno.

L'inizio di stagione da sogno . reso indimenticabile dal primo successo Slam agli Australian Open - ha alimentato le speranze degli appassionati italiani che non vedono l'ora di vedere finalmente un azzurro sulla vetta del ranking.

Il cammino è ancora lungo, ma l'altoatesino potrebbe compiere l'ennesimo passo in avanti già al Masters 1000 di Indian Wells. Nel caso in cui dovesse ottenere lo stesso risultato o fare meglio di Carlos Alcaraz, Sinner raggiungerebbe - a patto che Daniil Medvedev non vinca sia a Dubai che in California - infatti la seconda posizione del ranking superando proprio il diretto rivale.

Adriano Panatta si sbilancia sul futuro di Jannik Sinner: le sue parole

In un editoriale redatto per OK Tennis, Adriano Panatta si è sbilanciato sul futuro di Sinner e scritto: "Siamo qui a festeggiare, e fare festa è sempre bello.

Jannik se lo merita, perché è un ragazzo per bene, umile, onesto e intelligente. E non mi sembra poco. In più fa il tennista, e lo sta facendo più che bene. Per un semplice fatto: è forte, molto, molto forte.

Questo è il quadro di riferimento, ed è un bellissimo quadro. Nel quale c’entra assai poco che abbia superato un signore che faceva tennis un bel po’ di anni fa, tale Panatta Adriano. Lui terzo e io quarto? Ma dai… Lui terzo oggi, ma secondo domani, e poi anche primo, un giorno o l’altro. Anzi, già da quest’anno, ci scommetto" .