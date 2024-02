Atp Indian Wells - Jannik Sinner giocherà il doppio con Lorenzo Sonego

© Clive Brunskill/Getty Images

Il Masters 1000 di Indian Wells offrirà a due “coppie” italiane la possibilità di mettersi in gioco in doppio puntando in un caso a consolidare quanto di buono fatto negli ultimi mesi e nell’altro a confermare l’ottima intesa dimostrata in Coppa Davis.

Negli ultimi giorni è stata pubblicata l’entry list ufficiale dell’ evento americano e parteciperanno al torneo di doppio Andrea Vavassori/Simone Bolelli e Jannik Sinner/Lorenzo Sonego.

Atp Indian Wells - Sinner e Sonego giocheranno anche in doppio

Vavassori e Bolelli hanno raggiunto la finale agli Australian Open - persa contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden - e conquistato l’Argentina Open di Buensos Aires superando con il punteggio di 6-2, 7-6( 6) Horacio Zeballos e Marcel Granollers.

Il piemontese e il romagnolo occupano attualmente la seconda posizione nella Race to Turin e potrebbero coltivare il sogno ATP Finals se dovesse continuare a conseguire importanti risultati. Sinner e Sonego, invece, sono stati decisivi in ben due circostanze nella scorsa edizione della Coppa Davis e hanno offerto il loro fondamentale contribuito nella storica vittoria azzurra a Malaga.

Entrambi restano ovviamente concentrati sul singolare, ma la partecipazione a Indian Wells non fa altro che confermare la volontà di costruire le basi per tentare il grande colpo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In una recente intervista rilasciato al quotidiano Tuttosport, lo stesso Sonego ha ammesso: “Personalmente, poi, cresce sempre più il sogno di andare alle Olimpiadi e conquistare una medaglia.

In doppio ogni Nazione può schierare due coppie. Non dipende da me, ma sarebbe meraviglioso ritrovarmi con lui. Una coppia mi sembrerebbe giusto sia composta da Bolelli e il mio amico fin dai primi passi, Vavassori. A proposito, anche loro sono stati grandiosi.

A Wave che ha investito sul doppio auguro di arrivare alle Finals nella nostra città" .