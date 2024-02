© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Jannik Sinner ha aggiunto in bacheca il dodicesimo titolo in carriera trionfando a Rotterdam. In una settimana che non lo ha visto esprimersi sempre al massimo delle sue potenzialità, l'altoatesino è stato comunque in grado di controllare le partite e trovare il colpo giusto al momento giusto.

In finale è arrivata la settima vittoria su sette contro Alex de Minaur, che durante la premiazione ha anche scherzato con l'azzurro ammettendo: "Non vuoi perdere nemmeno un match quest'anno" . Siparietto spostatosi poi sui social, dove l'australiano ha scritto ironicamente: "Non mi piaci più" .

Panatta: "Se gioca all'80% , Sinner può battere tutti i giocatori fino al numero 5"

Il successo ottenuto all'ABN AMRO Open ha consentito a Sinner di raggiungere il suo best ranking alla terza posizione e siglare un altro importante record per il tennis tricolore.

Nessun azzurro si era mai spinto così in alto nell'Era Open. Al podcast "La Telefonata" de Il Tennis Italiano, Adriano Panatta ha commentato la prestazione di Sinner e scherzato sul record "condiviso" con Nicola Pietrangeli.

"Se gioca all’80%, Sinner può battere tutti i giocatori fino al numero 5. Oggi ho parlato anche con La Gazzetta dello Sport e ho detto che ormai il suo servizio è diverso da quello di un anno fa. Sul 30-30 ora fa ace.

Adesso non si limita solo a mettere la palla in campo, ma fa ace da qualsiasi posizione del campo. Al TG1 non hanno detto che Sinner ha superato il mio record ma pareggiato quello di Nicola Pietrangeli. Ma non c'era la classifica, c'era un giornalista inglese che si dilettava a elaborare la sua classifica.

Sinner merita il numero tre" , ha detto Panatta. Paolo Bertolucci ha poi risposto: "De Minaur ha giocato bene e fatto di tutto. Se non avessi seguito il punteggio, avresti detto che De Minaur avrebbe vinto la partita. Purtroppo per lui, però, Sinner ha vinto tutti i punti importanti.