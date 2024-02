Jannik Sinner, che paragone da Musetti e Sonego: "Ora è al livello di Djokovic"

© Darrian Traynor/Getty Images

Non è andata bene la trasferta a Doha per i nostri colori. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sono stati eliminati al primo turno, giocando un match piuttosto deludente. I due giocatori italiani non hanno seguito dunque la scia del periodo d’oro di Jannik Sinner, che è invece in striscia positiva da novembre.

I due compagni di squadra di Jannik, nonostante la delusione per una partita che non è andata come avrebbero voluto, hanno trovato il tempo di spendere belle parole per lui, che pochi giorni fa ha alzato il 12esimo titolo della sua carriera.

“Intanto, sono felice per lui perché è un amico. Per me rappresenta uno stimolo, io cerco sempre di prendere qualcosa dai più forti e in questo momento lui è il più forte giocatore del mondo, ha una continuità e una consapevolezza che fanno sembrare naturali i suoi risultati.

Solo Djokovic può stargli al fianco, adesso: in risposta, nella capacità di gestire i punti più importanti e nella solidità complessiva di gioco sono allo stesso livello, Nole è migliore a rete ma Jannik ha accelerazioni da fondo più improvvise.

E soprattutto ha 14 anni di meno… Credo che per la completezza tecnica raggiunta Jannik quest’anno possa vincere anche sulla terra”. ha dichiarato Sonego.

"Ha una qualità che mi ricorda molto Djokovic"

Per Musetti questo andamento era ben chiaro da quando ha giocato in modo sublime le Atp Finals: “Per come ha giocato le Finals e poi la Davis si capiva a quale livello poteva ambire, poi se batti Djokovic, Medvedev e Alcaraz e non una volta soltanto, acquisisci una fiducia straordinaria.

In Australia, ha fatto sembrare semplice la vittoria di uno Slam, che resta un’impresa fenomenale. Sulla palla, arriva sempre con i piedi a posto, una qualità dei grandissimi che ricorda molto Djokovic. E’ migliorato tantissimo al servizio, ma secondo me la maturazione più importante l’ha avuta a livello fisico”, ha concluso.