Può Jannik Sinner diventare numero uno entro fine anno? Le quote dei bookmakers

Dopo l’ennesimo titolo conquistato pochi giorni fa, precisamente a Rotterdam, il secondo dopo lo storico successo all’Australian Open, Jannik Sinner sta ricevendo sempre più consensi, soprattutto dai bookmakers, che hanno aperto una particolare scommessa su di lui.

Conquistata la terza piazza del ranking, scavalcato il russo Daniil Medvedev, ora l’azzurro ha davanti a sé solo due tennisti, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che non sembrano più così lontani.

Può l’altoatesino diventare numero uno del mondo entro la fine dell’anno? E’ questa il pronostico che i maggiori siti di betting hanno lanciato dopo la repentina ascesa di Sinner. Un domanda che probabilmente fino a 5,6 mesi fa sarebbe risultata anche blasfema, ma che ora ha un senso ce l’ha, eccome.

Archiviati i primi eventi della stagione, ci troviamo di fronte ora ad una trance molto interessante del calendario, in America, dove andranno in scena i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, per poi spostarsi sulla terra rossa, dove avranno luogo diversi tornei che faranno capolino alla manifestazione più prestigiosa, che chiuderà la prima parte della stagione, il Roland Garros.

Tanti i punti in palio e tante le occasioni di accorciare le distanze per Sinner, ma anche di veder nuovamente allontanarsi l’obiettivo.

I bookmakers credono nell'impresa

Il campione italiano ha sicuramente un vantaggio rispetto ai due rivali, non dovrà difendere la vittoria di nessun titolo slam, che come sappiamo porta in dote la bellezza di 2000 punti, che si perderanno quando inizierà il torneo.

Alcaraz da qui a Wimbledon sarà il tennista chiamato a difendere più punti, avendo messo in cassaforte lo scorso anno il trofeo a Indian Wells, Barcellona, Madrid, Queen’s e a appunto l'Open londinese.

Stesso numero di trofei per Djokovic che invece difenderà i titoli al Roland Garros, Cincinnati, Us Open, Parigi Bercy e le Atp Finals. Da non sottovalutare anche il possibile 'ritorno' di Medvedev, che storicamente dal il meglio di sè nella seconda parte della stagione, quando il circuito si sposta sul cemento, sua superficie preferita.

Secondo Better e Goldbet non è impossibile vedere Sinner sul tetto del mondo entro Natale. Per le agenzie di scommesse la quotata due volte la posta. Risulta essere leggermente più complicato il compito di Jannik per GazzaBet e Snai.

Per loro la giocata è quotata 2.50. Tanta fiducia quindi nelle potenzialità del numero uno azzurro, che se dovesse confermare quanto visto nell’ultimo periodo potrà concretamente fare la storia, mettendo le mani sulla prima piazza del ranking.