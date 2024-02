Jannik Sinner su Matteo Berrettini: “Ha avuto molti infortuni, speriamo che ritorni”

© Twitter Davis Cup/fair use

Forte, umile e con un grande cuore. Trovare un difetto a Jannik Sinner è praticamente diventato impossibile. L’inarrestabile tennista altoatesino è reduce da un’altra settimana perfetta, culminata col successo a Rotterdam che è valso il terzo posto nel ranking, primo italiano nella storia a riuscirci.

Ancora imbattuto nel 2024, Sinner è reduce da 15 successi consecutivi, 32 nelle ultime 35 partite disputate (contando la sconfitta per ritiro a Parigi Bercy contro Alex De Minaur), valse 4 tornei e la conquista della Coppa Davis con la nazionale.

Numeri da capogiro per il 22enne azzurro, già proiettato verso il prossimo obiettivo stagionale, il Master 1000 di Indian Wells. Prima però qualche giorno di riposo, che l’italiano sfrutterà per tornare a Sesto Pusteria per riabbracciare la propria famiglia.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Sinner ha speso delle parole per il compagno di nazionale e amico Matteo Berrettini, il quale sta vivendo ormai da qualche anno un periodo buio, costellato di infortuni che lo tengono lontano dai campi da parecchio tempo.

Le parole di Jannik Sinner su Matteo Berrettini

L’altoatesino ha parlato della situazione del finalista di Wimbledon 2021. “Lui ha avuto molti infortuni, speriamo che ritorni. Non è giusto dimenticare i suoi successi.

Noi italiani siamo un bel gruppo, ci rispettiamo tutti anche se siamo tutti diversi. Io lavoro tantissimo per raggiungere i miei obiettivi e i miei sogni, perché non voglio avere rimpianti” ha commentato Sinner.

Il giovane campione slam, cosciente delle grandi pressioni accumulate con le ultime apparizioni, ha poi aggiunto di non avere paura del fallimento. “Tutte le partite che si vincono, non si vincono nel giorno in cui si disputano.

Si vincono preparandosi per mesi, forse anni, lavorando per quella partita. Vedremo se questo lavoro servirà anche al primo fallimento, vedremo come reagirò. Ma non ho paura di sbagliare, non ci penso. Non vedo che senso abbia pensarci” ha concluso Sinner.