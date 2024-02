Roberto Baggio sbarca su Instagram e dedica uno stupendo messaggio a Jannik Sinner

© Dean Mouhtaropoulos-Getty Images

Roberto Baggio è sbarcato sui social. Il Divin Codino ha aperto il suo primo account ufficiale Instagram nella giornata del 18 febbraio, giorno del compleanno dell'ex calciatore che ha compiuto 57 anni. Baggio non aveva mai avuto un profilo ufficiale sui social, profilo che ora sarà gestito dalla figlia Valentina.

E tra i primissimi interventi di Baggio sulla sua pagina c'è stata una storia dedicata a Jannik Sinner. Al quale Baggio ha inteso mandare un messaggio dopo i successi agli Australian Open e a Rotterdam. La figlia di Roberto Baggio Valentina ha annunciato: "In occasione del compleanno di mio papà oggi abbiamo finalmente creato la sua unica pagina social ufficiale!".

Dopo il messaggio della figlia Baggio ha pubblicato il suo primo post, ovvero un video in cui si trova in campagna e si avvicina a bordo di una Panda dichiarando: "Grazie a tutti per l'affetto che mi avete dimostrato, mando un abbraccio forte a tutti.

Grazie mille!".

Il messaggio di Roberto Baggio per Jannik Sinner

E poi è arrivata la storia rivolta a Jannik Sinner, vincitore dell'Atp 500 di Rotterdam in finale contro Alex De Minaur. E le parole di Baggio, che non rilascia molto spesso interviste, sono molto eloquenti nei confronti del campione altoatesino: "Ti ho sentito parlare in un'intervista qualche giorno fa, dopo il tuo meraviglioso successo in Australia.

Mi hanno colpito la tua umiltà e la tua purezza. Ti auguro di mantenere questi valori come base per la tua vita. E sono sicuro che la tua crescita non avrà mai fine". La figlia di Baggio spiega come è nata l'idea di questo spazio social: "Poterlo avvicinare alle persone che tanto lo amano tramite la sua nuova pagina social è per me il coronamento di un sogno.

Ciò che più desidero è creare uno spazio dove ascoltare direttamente la sua voce, la sua dolcezza e saggezza, la sua simpatia, mantenendo sempre il suo spirito bambino, timido e innocente, proprio com'è dal vivo".