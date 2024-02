© Julian Finney/Getty Images

"Non ho festeggiato in modo esagerato, non ho bevuto, perché non fa bene al corpo. Siamo andati a mangiare qualcosa e poi sono tornato in hotel" . La prima notte da campione Slam di Jannik Sinner non sarà stata la più folle della storia, ma fornisce diversi chiari indizi sulla mentalità e la personalità di un tennista con lo sguardo sempre proiettato verso nuovi orizzonti.

La sera in cui ha vinto il primo Major in carriera, l'altoatesino ha pensato al futuro e cercato dei motivi per continuare a migliorare e arricchire la sua storia personale scrivendo altri vincenti capitoli. "E quando ci ha pensato alla vittoria? In volo, avevo 20 ore.

Ho pensato subito a come potrei migliorare ancora. Mi sono chiesto come mai fossi finito sotto due set a zero, perché non avessi reagito prima" , ha detto Sinner in un'intervista concessa a Vanity Fair commentando l'epica finale degli Australian Open vinta contro Daniil Medvedev in rimonta.

Sinner, i festeggiamenti dopo la vittoria agli AO: "Ho guardato un film e dormito"

Il no al Festival di Sanremo si inserisce proprio in questa ottica legata al prossimo successo da aggiungere in bacheca. "Sono uno abbastanza concentrato.

Il che non vuol dire che non mi stia godendo il momento. Per esempio: domenica ho giocato la finale, il giorno dopo sono volato in Italia e la mattina seguente sono andato subito in palestra. Non ho festeggiato in modo esagerato, non ho bevuto, perché non fa bene al corpo.

Siamo andati a mangiare qualcosa e poi sono tornato in hotel" , ha continuato Sinner. Il futuro gli ha dato ancora una volta ragione, perché a Rotterdam ha trionfato e raggiunto il suo best ranking portandosi alla terza posizione della classifica mondiale.

Nessun italiano nell'Era Open si era mai spinto così in alto. Questi i pensieri elaborati in albergo a poche ore dal successo a Melbourne. "La sensazione era molto bella, certo. Ma non ho fatto grandi pensieri: in quel momento non sarei riuscito comunque a realizzare davvero quel che era successo. Ho guardato un po’ di film e mi sono addormentato" .