Sinner: "Vita privata? Voglio mantenerla tale e proteggere le persone a me vicine"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Jannik Sinner non parla mai troppo volentieri della sua vita privata e, le rare volte in cui rilascia dichiarazioni in merito, preferisce cambiare subito argomento. Il motivo di questa sua tendenza non nasconde nessuna zona d'ombra o scomoda verità, ma una riservatezza che l'altoatesino vuole preservare per sé stesso e per i propri affetti.

È proprio questo uno dei segreti di Sinner, capace di concentrarsi sul tennis e legare la sua immagine soprattutto al campo, senza lasciare ai media la possibilità di introdurre nuovi topic nella narrazione del suo "personaggio" .

Il 22enne di San Candido vuole che si parli di lui per le imprese compiute sui più importanti palcoscenici del circuito e per nessun altro motivo.

Sinner: "Vita privata? Voglio mantenerla tale e proteggere le persone che mi sono vicine"

"Mi piace parlare di tennis, e dello sport in generale.

Ma se si riferisce alla vita privata, è vero, voglio mantenerla tale. Voglio proteggere le persone che mi sono più vicine, tenendole fuori da tutto ciò. Lo vivo come un piccolo compito da svolgere, quasi un dovere: mi hanno aiutato, da giovane, ad acquisire sicurezza in me stesso, e oggi in qualche modo voglio tutelarle.

Potrei anche parlarne. Ma le persone che mi sono vicine la pensano come me, su questo tema. Perché sono molto simili a me: ci capiamo con uno sguardo, in un secondo" , ha spiegato Sinner in un'intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair.

"Voglio controllare solo le cose che mi impediscono di fare il mio lavoro. Evito quelle che non mi mettono nelle condizioni, il giorno dopo, di allenarmi serenamente. Ma se ho voglia di andare allo zoo, per dire, ci vado. Sono un ragazzo normale, fuori dal campo" .