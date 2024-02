Volandri esalta Jannik Sinner: "Ha ancora margini, punterà sempre alla vittoria"

© Fran Santiago/Getty Images

L'Italia si coccola Jannik Sinner, il suo nuovo numero tre al mondo e un tennista destinato a fare la storia del nostro tennis. Gli ultimi mesi del campione altoatesino sono stati spaventosi, dopo la sconfitta in finale alle Atp Finals di Torino Jannik non si è fermato più e - prima ha trascinato l'Italia a vincere la Coppa Davis dopo quasi 50 anni - poi è partito alla grande in questo 2024, vincendo prima gli Australian Open e nella giornata di ieri ha conquistato il dodicesimo torneo in carriera a Rotterdam, Atp 500 chs gli ha regalato il terzo posto nel ranking.

Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport il capitano della squadra di Davis Filippo Volandri ha avuto bellissime parole per il tennista azzurro ed ha commentato: "Vidi Sinner per la prima volta agli Internazionali d'Italia, fu Alex Vittur a farmelo vedere, io giocavo ancora, ero nella penultima stagione e si vedeva che colpiva la palla in modo straordinario.

Certo, pensare che sarebbe diventato numero 3, che avrebbe vinto uno Slam e che avremmo vinto una Davis insieme, beh, questa è tutta un'altra storia". Sulla vittoria di Jannik a Rotterdam, subito dopo il trionfo di Melbourne, ha commentato così Volandri: "Fa capire che tipo di giocatore abbiamo la fortuna di avere in Italia.

Un giocatore che riesce a gestire le emozioni incredibili di aver vinto il primo Slam, ha le spalle larghe e questo fa capire di che pasta è fatta. Conferma a Rotterdam? Beh, non mi ha stupito, neanche nel momento in cui non gioca il suo miglior tennis come negli ultimi sei mesi.

Ha le caratteristiche giuste per vincere ogni torneo a cui partecipa, ma ovviamente non si può pretendere che vinca sempre. Abbiamo visto come a Rotterdam - quando in difficoltà - Jannik usi strumenti che a volte non utilizza, strumenti come la resilienza e giocare tutti i punti a disposizione.

Ancora una volta ha dimostrato di saper gestire i momenti importanti, mettere il servizio per annullare le palle break. Sinner una macchina del tennis? Migliora alla velocità della luce ed ha la mentalità corretta.

Lavora per progredire senza fermarsi al risultati e credo che possa fare ulteriori passi in avanti. Jannik è un ragazzo serio e i risultati sono sotto gli occhi di tutti". Infine Volandri ha concluso: "Se ha ancora margini? Beh, può migliorare nella ricerca della rete e nelle variazioni di ritmo, credo che ha margini ed è uno dei tennisti che gira più forte nel circuito.

Mentalmente è pronto, arriveranno momenti difficili ma credo che saprà affrontarli nel migliore dei modi".