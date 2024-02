Jannik Sinner: "Il terzo posto mi dà fiducia. Testa al lavoro per altri obiettivi"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Jannik Sinner sta riscrivendo la storia del tennis italiano, in queste ore è diventato il primo azzurro a raggiungere la posizione numero tre nell'era Open e c'è la consapevolezza che si può fare ancora meglio.

Dopo gli Australian Open Sinner ha vinto Rotterdam e c'è curiosità per i prossimi successi. Intanto il tennista azzurro ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport dove ha trattato di tanti temi, dal campo alla famiglia e tanto altro.

Ecco le sue parole nello specifico: "Non posso fare altro che godermi questo terzo posto che significa maggiore consapevolezza e fisica. Io e il mio team sappiamo bene - con il lavoro che facciamo - che dobbiamo continuare a camminare e lavorare.

Attenzione ai dettagli? Beh, le vittorie arrivano da lontano, dal lavoro di ogni giorno che voi non vedete. La fatica e i sacrifici, il mio sguardo è rivolto costantemente e in maniera professionale a migliorare. Scherzare nei momenti difficili? Beh, più che scherzare ho pensato a sciogliere i momenti di tensione, restando però concentrato.

Bisogna ricordarsi ogni tanto di sorridere e apprezzare la fortuna di fare questo mestiere". Lo scorso anno Sinner ha perso la finale a Rotterdam contro Medvedev, quinta sconfitta in cinque precedenti ma da allora sono cambiate tante cose, Jannik ha battuto il russo anche nella finale degli Australian Open e lo ha scavalcato in classifica, cosa significa? "Beh, vuol dire che abbiamo lavorato bene, fare tesoro delle esperienze è sempre importante e vincere Rotterdam è stato molto importante per me.

Questo torneo ha scandito le tappe più importanti della carriera e spero di tornare qui per festeggiare insieme nuovi traguardi. Ora dai genitori? Beh, si..mi sono mancati molto e soprattutto andrò dai nonni. Stanno diventando anziani e li vedo molto poco.

Voglio godermi un po' di tempo con loro e poi resterò un poco per riposare. Sciare? Non credo di riuscirci, qualche tempo per riposare e poi tornerò a Monaco per rimettermi al lavoro. Farò una settimana di lavoro e poi partirò per l'America".

Sinner affronterà infatti i 1000 di Indian Wells e Miami e anche lì sarà uno dei grandi favoriti per la vittoria finale del torneo.