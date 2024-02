Jannik Sinner, ecco la statistica che lo accomuna a Federer, Djokovic e Nadal

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Jannik Sinner ha vinto ieri il torneo di Rotterdam. L'Atp 500 olandese è il secondo torneo vinto dal tennista italiano dopo gli Australian Open. Due tornei giocati e due tornei vinti per Sinner che nel 2024 è imbattuto.

12 partite giocate in tornei ufficiali e 12 vittorie. Negli ultimi 10 anni chi ha fatto una partenza di stagione di questo tipo? Sinner è decisamente in buona compagnia visto che è insieme ai tre mostri sacri del tennis che hanno dominato letteralmente questo sport negli ultimi 20 anni.

Prendendo come riferimento temporale gli ultimi 10 anni chi sono i giocatori che hanno vinto i primi dodici incontri della loro stagione? C'è Roger Federer che ha centrato questo obiettivo nel 2018. Lo svizzero vinse gli Australian Open quindi sette partite e esattamente come Sinner andò a conquistare Rotterdam collezionando altri 5 successi.

La serie si interruppe dopo 17 vittorie consecutive in finale a Indian Wells quando venne sconfitto dal Del Potro. Anche Rafael Nadal nel 2022 vinse le prime dodici partite ufficiali della sua stagione. Vinse il torneo Atp 250 di Melbourne, il torneo del Grande Slam sempre a Melbourne e ancora Acapulco.

La serie terminò in finale a Indian Wells per mano di Taylor Fritz dopo 21 successi di fila.

Novak Djokovic ha realizzato questo record più volte ed è anche andato molto oltre

E infine c'è Novak Djokovic che per ben tre volte negli ultimi 10 anni ha vinto le prime dodici partite di finale giocate.

E' successo nel 2016 quando ha vinto a Doha e poi agli Australian Open con la serie interrotta a 14 successi dal ritiro nei quarti di finale di Dubai contro Feliciano Lopez. E' avvenuto nel 2020 quando ha vinto nell'annata molto particolare caratterizzata dal Covid, Atp Cup e Australian Open oltre a Dubai prima della sospensione dei tornei per via della pandemia.

E ancora nel 2023 quando ha vinto Adelaide e l'Australian Open prima di perdere in semifinale a Dubai da Medvedev dopo 15 successi di fila. Ma andando un attimo più indietro rispetto ai 10 anni considerati, Novak Djokovic è anche detentore di un record che sembra al momento molto difficilmente battibile: nel 2011 ha addirittura un 41-0 di partenza.

41 successi di fila (2 partite non vennero giocate per ritiro dell'avversario) senza sconfitte vincendo Australian Open, Dubai, Indian Wells, Miami, Belgrado, Madrid e Roma prima di perdere in semifinale al Roland Garros da Roger Federer.