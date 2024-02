© Franco Origlia/Getty Images

Il dodicesimo titolo conquistato al torneo ATP 500 di Rotterdam ha permesso a Jannik Sinner di raggiungere la terza posizione del ranking mondiale. Il 22enne di San Candido è diventato l'unico tennista italiano in grado di compiere questa impresa nell'Era Open: solo Nicola Pietrangeli, quando ancora non era stata pubblicata la prima classifica stilata da un computer, si era spinto così in alto.

Pietrangeli ha ricordato in più di un'occasione gli ottimi risultati conseguiti in carriera elaborando, a volte, dei paragoni poco apprezzati dal pubblico. Considerando il nuovo record siglato da Sinner, diverse persone hanno pensato proprio a Pietrangeli scrivendo dei commenti poco carini.

Bertolucci difende Pietrangeli dopo la vittoria di Jannik Sinner: "Portate rispetto"

Alcuni di questi sono apparsi anche nello spazio destinato alle risposte degli utenti che seguono Paolo Bertolucci su Twitter. "Per Jannik Sinner c'è solo la vittoria" , ha scritto l'ex tennista italiano.

Bertolucci non ha gradito questi messaggi e ha voluto difendere il suo ex capitano di Coppa Davis chiarendo una cosa molto importante.

"Vi chiedo per favore di portare rispetto a Pietrangeli. È stato un grande campione che ha onorato l’Italia con i suoi successi" , ha sentenziato l'attuale commentatore di Sky Sport.

Sinner, in conferenza stampa, ha rivelato che tornerà per qualche giorno a Val Pusteria per trascorrere del tempo con la sua famiglia che non vede da Melbourne.

Il suo prossimo impengo sarà invece il Masters 1000 di Indian Wells, dove disputerà il primo torneo da numero tre del mondo.