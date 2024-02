Jannik Sinner: "Ho imparato dagli errori. Ora testa a Indian Wells"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Jannik Sinner ha avuto ragione anche questa volta. Rispondendo con il sorriso alle domande sulla sua possibile presenza come ospite al Festival di Sanremo, l'altoatesino aveva sempre fatto riferimento al lavoro da svolgere per non farsi trovare impreparati a Rotterdam.

Detto, fatto: Sinner ha conquistato il dodicesimo titolo in carriera all'ABN AMRO Open proprio facendo leva sulla sua etica e i suoi profondi valori. La vittoria ottenuta in Olanda è frutto della grande forza mentale costruita da Sinner negli ultimi mesi, perché l'azzurro ha superato i momenti difficili con estrema calma e fidandosi sempre della capacità di portare a casa i punti che più contano.

Solo tre giocatori - negli ultimi 10 anni - erano stati in grado di iniziare una stagione con 12 successi consecutivi: Roger Federer, Novak Djokovic in tre occasioni e Rafael Nadal. Statistica che non fa altro che conferire ulteriore valore alla super partenza del 22enne di San Candido.

Jannik Sinner: "Ho imparato dagli errori, trofeo importante per me. Ora testa a Indian Wells"

"Vuol dire tanto vincere dopo lo scorso anno, significa che ho imparato dagli errori. E' un trofeo importante per me, mi hanno sempre aiutato.

La finale era difficile, ho provato a restare lì mentalmente. Faticavo con il servizio, ma non sempre posso fare tutto in modo perfetto. Ora testa a Indian Wells" , ha dichiarato Sinner ai microfoni di Sky Sport. "La partita si vince con il lavoro in settimana, c'è dietro un 80-90 percento di allenamento dietro a una vittoria.

Siamo continui, abbiamo un buon recupero e questo mi rende un giocatore migliore. Con la testa vado sempre verso il miglioramento e questo porta positività. Ora sento più fiducia, i risultati arrivano. Ora cerchiamo di sistemare altri dettagli in vista dei prossimi tornei" .