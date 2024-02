Le prime parole di Jannik Sinner dopo il successo ottenuto a Rotterdam

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Jannik Sinner ha vissuto un’altra settimana da sogno conquistando il dodicesimo titolo in carriera al torneo ATP 500 di Rotterdam. L’italiano ha sconfitto per la settima volta su sette partite disputate Alex de Minaur e nell’ultimo atto dell’ABN AMRO Open si è imposto con il punteggio finale di 7-5, 6-4.

Il 22enne di San Candido diventerà il primo italiano in grado di raggiungere la terza posizione del ranking mondiale nell’Era Open. L’altoatesino non poteva immaginare un inizio di stagione migliore: dodici le vittorie consecutive tra l’Australian Open, dove ha aggiunto in bacheca il primo Slam, e l’evento olandese.

Le prime parole di Jannik Sinner dopo il successo a Rotterdam

Sinner si è rivolto innanzitutto al suo avversario durante la premiazioni finale. “Alex, affrontarti è sempre molto difficile. Sei una delle persone più gentili del circuito ed è bello parlare con te e il tuo team.

Migliori settimana dopo settimana" , ha detto l'azzurro prima di rivolgersi a Simone Vagnozzi e il suo staff. "Ovviamente ringrazio la mia squadra. Abbiamo fatto un gran lavoro questa settimana e sono orgoglioso di come ho giocato.

Abbiamo avuto momenti difficili e cercheremo sempre di migliorare. Parliamo di un torneo fantastico, tutti hanno fatto un grandissimo lavoro. Il pubblico è stato meraviglioso, siete sempre corretti anche quando in campo è presente un giocatore di casa.

Amo giocare qui e ci vediamo il prossimo anno” . De Minaur, da parte sua, ha fatto i complimenti a Sinner. "Congratulazioni a Sinner e il suo team, non solo per questo successo ma per la stagione che stai disputando. Lo meritate.

Non so se hai intenzione di perdere una partita quest’anno( ride, ndr) . Ringrazio la mia squadra e la mia famiglia, è un altro passo nella giusta direzione. È stata una settimana incredibile” .